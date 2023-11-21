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الصحة السعودية تشدد على ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

11/21/2023 11:32:08 PM
(MENAFN- Youm7) شددت وزارة الصحة السعودية، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انتشار الإنفلونزا والوقاية من الأمراض التنفسية، وذلك بأخذ اللقاح المضاد لها لمنع الإصابة، وتخفيف الأعراض الجانبية المصاحبة للفيروس.



ودعت الصحة السعودية- في بيان، حسبما نقلت قناة (الإخبارية) السعودية- مواطنيها بالمبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح لقاح الإنفلونزا الموسمية في أقرب مركز صحي أو عبر التسجيل على تطبيق (صحتي)؛ للوقاية من مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، مع انتهاء فصل الصيف ودخول مرحلة التقلبات الجوية، مؤكدة أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل عدد الحالات، خاصةً أن الإنفلونزا تعد عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية.



وكانت "الصحة السعودية"، أعلنت، في وقت سابق، أن الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي خامس سبب مؤدٍ للوفاة في السعودية، ومن المتوقع أن تسبب الإنفلونزا الموسمية من 290 ألفا إلى 650 ألف وفاة سنوياً في العالم، حسب منظمة الصحة العالمية.












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