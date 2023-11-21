الصحة السعودية تشدد على ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

(MENAFN
- Youm7) شددت وزارة الصحة السعودية، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انتشار الإنفلونزا والوقاية من الأمراض التنفسية، وذلك بأخذ اللقاح المضاد لها لمنع الإصابة، وتخفيف الأعراض الجانبية المصاحبة للفيروس.
ودعت الصحة السعودية- في بيان، حسبما نقلت قناة (الإخبارية) السعودية- مواطنيها بالمبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح لقاح الإنفلونزا الموسمية في أقرب مركز صحي أو عبر التسجيل على تطبيق (صحتي)؛ للوقاية من مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، مع انتهاء فصل الصيف ودخول مرحلة التقلبات الجوية، مؤكدة أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل عدد الحالات، خاصةً أن الإنفلونزا تعد عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية.
وكانت "الصحة السعودية"، أعلنت، في وقت سابق، أن الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي خامس سبب مؤدٍ للوفاة في السعودية، ومن المتوقع أن تسبب الإنفلونزا الموسمية من 290 ألفا إلى 650 ألف وفاة سنوياً في العالم، حسب منظمة الصحة العالمية.
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