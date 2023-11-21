-->

Wednesday, 22 November 2023 09:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكنيسة الأسقفية توفر خدمات للصم وضعاف السمع بقداس احتفال عيد الميلاد

11/21/2023 11:32:05 PM
(MENAFN- Youm7) يبحث الكثيرون عن مواعيد بدء صوم عيد الميلاد المجيد لدى المسيحيين، والذى يعد الحدث المقدس عند المسيحيين فى العالم وليس فى مصر فقط، حيث تختلف الكنائس المصرية فى مواعيد بدء صوم الميلاد 2023 - 2024، ومن ثم الاحتفال به.

وتحتفل الكنيسة الأسقفي بمصر؛ بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر المقبل، ويترأس المطران منير حنا صلاة القداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك ليلة 24 ديسمبر.


خدمة الشرح للصم والبكم

وتوفر كاتدرائية جميع القديسيين فى الزمالك، التابعة للكنيسة الأسقفية خدمة شرح وإرشاد الصم والبكم الحاضرين فى قداسات عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة والمناسبات الكنسية المختلفة، وتوفر أيضا خدمة شرحا باللغات المختلفة للحاضرين الأجانب ومن الدول الأخرى لمتابعة ما يجرى من مراسم الاحتفالات.







MENAFN21112023000132011024ID1107468485

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث