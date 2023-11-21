الكنيسة الأسقفية توفر خدمات للصم وضعاف السمع بقداس احتفال عيد الميلاد

وتوفر كاتدرائية جميع القديسيين فى الزمالك، التابعة للكنيسة الأسقفية خدمة شرح وإرشاد الصم والبكم الحاضرين فى قداسات عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة والمناسبات الكنسية المختلفة، وتوفر أيضا خدمة شرحا باللغات المختلفة للحاضرين الأجانب ومن الدول الأخرى لمتابعة ما يجرى من مراسم الاحتفالات.

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