الكنيسة الأسقفية توفر خدمات للصم وضعاف السمع بقداس احتفال عيد الميلاد

(MENAFN
- Youm7) يبحث الكثيرون عن مواعيد بدء صوم عيد الميلاد المجيد لدى المسيحيين، والذى يعد الحدث المقدس عند المسيحيين فى العالم وليس فى مصر فقط، حيث تختلف الكنائس المصرية فى مواعيد بدء صوم الميلاد 2023 - 2024، ومن ثم الاحتفال به.
وتحتفل الكنيسة الأسقفي بمصر؛ بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر المقبل، ويترأس المطران منير حنا صلاة القداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك ليلة 24 ديسمبر.
خدمة الشرح للصم والبكم
وتوفر كاتدرائية جميع القديسيين فى الزمالك، التابعة للكنيسة الأسقفية خدمة شرح وإرشاد الصم والبكم الحاضرين فى قداسات عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة والمناسبات الكنسية المختلفة، وتوفر أيضا خدمة شرحا باللغات المختلفة للحاضرين الأجانب ومن الدول الأخرى لمتابعة ما يجرى من مراسم الاحتفالات.
MENAFN21112023000132011024ID1107468485
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.