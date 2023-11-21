-->

Wednesday, 22 November 2023 09:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعرف على تفاصيل عمليات رى القمح للحصول على محصول مرتفع الإنتاجية

11/21/2023 11:32:05 PM
(MENAFN- Youm7) يعتبر الرى من العمليات الهامة فى الحصول على محصول مرتفع الإنتاجية من القمح ، ونظرًا لقلة احتفاظ الأراضى الجديدة بماء الرى بصفة عامة، والأراضى الرملية بصفة خاصة، فإن تلك الأراضى تحتاج إلى تقريب فترات الرى، حتى يمكن توفير الرطوبة الأرضية اللازمة لنمو نبات القمح.



وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل عمليات رى القمح:



‎1- فى الأراضى الجيرية التى تروى بنظام الغمر يحتاج نبات القمح إلى حوالى 7 ريات خلال الموسم حسب ظروف الأمطار ونوع التربة مع عدم تأخير رية المحاياة عن 15 إلى 20 يوما، ويوالى الرى بعد ذلك كل 15 إلى 20 يوما.



‎2- يمكن للمزارع أن يدرك مدى احتياج الحقل إلى الرى عن طريق جفاف التربة وظهور الشقوق وجفاف الطبقة السطحية فى الأراضى الجيرية وكذلك التفاف أوراق النباتات وضعف نموها كمظهر من مظاهر العطش.



‎3- يراعى فى حالة الرى بالغمر عدم الإسراف فى كمية مياه الرى فى الرية الواحدة حيث يؤدى ذلك إلى غسيل السماد وعدم الاستفادة منه.



‎4- فى الأراضى الرملية يراعى استمرار الرى يوميًا بعد رية الزراعة حتى اكتمال الإنبات وظهور البادرات فوق سطح التربة لضمان توفير الرطوبة الكافية للإنبات، ويوالى الرى بعد ذلك على فترات تتراوح بين 4-5 أيام ، مع ضرورة الاهتمام بعدم تعطيش النباتات طوال فترة النمو وحتى الحصاد.



‎5- يتحدد عدد الريات وزمن الرية الواحدة حسب عمر النبات والظروف الجوية وتصرف الرشاش.












MENAFN21112023000132011024ID1107468484

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث