رئيس جامعة حلوان يوجه مجلس كلية التربية بزيادة أعداد المبعوثين والمنح العلمية

MENAFN - Youm7) شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوا ، فى حضور اجتماع مجلس كلية التربية، حيث قدم قنديل عدد من التوجيهات للكلية بشأن النهوض بالعملية التعليمية، وفيما يلى أبرز 8 توجيهات:

- ضرورة إعداد الكلية نموذجاً متطوراً للمحتوى العلمي الإلكتروني يواكب الاتجاهات التعليمية والمهنية والتكنولوجية الحديثة.

- ضرورة العمل وجذب الطلاب الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

- العمل على استحداث برامج جديدة متميزة تواكب تطورات ومتطلبات سوق العمل.

- أهمية التدريب الجيد والفعال لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بما يتناسب مع المستحدثات والمتطلبات اللازمة لتعزيز مكانة ومهارات عضو هيئة التدريس.

- التأكيد على الحرص على تحسين أوضاع هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بما يتناسب مع الموارد المتاحة، والسعي لزيادة الجهد المبذول في هذا الشأن.

- دعم الجامعة للبحث العلمي والمشروعات البحثية، وتوفير كل ما يلزم للحصول على مخرج نهائي متميز منها.

- ضرورة التوجه للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاستعانة بطلاب كلية التربية للعمل في المدارس كمساعد معلم، لاكتساب الخبرة العملية اللازمة.

- ضرورة زيادة أعداد المبعوثين والمنح العلمية والبحثية، لمواكبة الاتجاهات التعليمية والمهنية الحديثة في مختلف الدول والجامعات الأجنبية.