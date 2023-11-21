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كاهن الكنيسة المعلقة يوضح سبب اختيارها مقر باباوى للبطاركة

11/21/2023 11:32:05 PM
(MENAFN- Youm7) مع بداية الحكم الفاطمى على مصر تم تأسيس مدينة القاهرة عام 969 م، وتم نقل النشاط التجارى إلى العاصمة الجديدة مما دفع البابا خريستوذولوس البطريرك 66 ( 1046- 1077 ) لنقل الكرسى البابوى إلى كنيسة السيدة العذراء مري الشهيرة بالمعلقة بمصر القديمة، وكتب المؤرخ الإنجليزى الشهير الفريد بتلر ( 1850- 1936 ) عن الكنيسة المعلقة فقال عنها "إنها من أقدم الكنائس الباقية فى مصر، حيث تنتمى الكنيسة الصغرى إلى القرن الثالث أو الرابع الميلادى، بينما ترجع الكنيسة الكبرى إلى القرن السادس الميلادى.

ولعل سبب تسميتها بالمعلقة يرجع إلى كونها مبنية علي أنقاض اثنين من البروزات في الحصن الرومانى؛ وهي مبنية علي الطراز البازيليكي الذي يتميز بوجود ثلاثة مذابح؛ وأستمرت الكنيسة المعلقة المقر الرسمي للكرسي البابوي حتي عهد البابا يؤانس الثامن البطريرك 80 (1300- 1320) باستثناء فترات قصيرة كان بعض البابوات يلجأون إلى كنيسة أبي سيفين بمصر القديمة ويتخذونها كأستراحة بديلة.

وأوضح القمص يعقوب سليمان،
منذ أن جاء الحكم العربى الذى كان مقره في الفسطاط كان الأباء البطاركة يأتون من الإسكندرية ليقيموا في الكنيسة المعلقة بطريقة غير رسمية حتى يكونوا بالقرب من الحكم المدنى، لكن انتقل الأباء إليها بطريقة رسمية منذ عهد البابا 66 إلى البابا يوحنا رقم 80 فظلت مقر باباوى ما يقرب من 7 قرون جزء بطريقة غير رسمية وجزء بطريقة رسمية فهى تعتبر أكبر مقر من عدد السنوات، وعدد البطاركة الذين جلسوا فيها حوالى 16 بطريرك، ثم انتقلت إلى حارة زويلة ثم الأزبكية ثم حاليا في العباسية.







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