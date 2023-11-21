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92% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم استخدام العنف مع الأطفال

11/21/2023 11:32:05 PM
(MENAFN- Youm7) في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة استخدام العنف مع الأطفال، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة استخدام العنف مع الأطفال.
وأيد 92% من القراء مطالب تغليظ عقوبة استخدام العنف مع الأطفال، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة استخدام العنف مع الأطفال.








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