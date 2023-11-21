92% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم استخدام العنف مع الأطفال

92% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم استخدام العنف مع الأطفال
التاريخ
11/21/2023 11:32:05 PM
(MENAFN
- Youm7) في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة استخدام العنف مع الأطفال، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة استخدام العنف مع الأطفال.
وأيد 92% من القراء مطالب تغليظ عقوبة استخدام العنف مع الأطفال، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة استخدام العنف مع الأطفال.
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