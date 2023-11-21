وزير الجيوش الفرنسي يعرب عن تفاؤله بقرب إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين في غزة

MENAFN - Youm7) أعرب وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، عن تفاؤله بقرب إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين في غزة.

جاءت تصريحات وزير الجيوش بعد أن أعلنت قطر بأن الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن التي تحتجزهم حماس أصبح وشيكا، حيث أن مازال ثمانية مواطنين فرنسيين في عداد المفقودين وربما يكونوا محتجزين في غزة بعد الهجمات التي استهدفت إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.



وقال الوزير الفرنسي "إن هذه التصريحات تحيي كثير من الأمل.. وأؤكد أن هناك أملا كبيرا حتى في باريس، وداخل الأجهزة الاستخباراتية".



وتلعب قطر دور الوسيط بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، فإن المفاوضات وصلت إلى "المرحلة النهائية".. ولم يكن الطرفان "قريبين من الاتفاق إلى هذا الحد" بحسب المصدر نفسه.



ومع ذلك، فإن هذه ليست المرة الأولى أن يكون هناك أمل لإطلاق سراح الرهائن التي تحتجزهم حماس والبالغ عددهم 240، حسبما ذكر ليكورنو، مؤكدا أيضا أنه كان هناك خيبات أمل منذ أكثر من 40 يوما.

وأشار إلى أنه مع ذلك تدعو الحكومة الفرنسية إلى "الحذر"ـ موضحا "الوضع لا يزال هشا بشكل خاص.. ولكن نعم هناك أمل.. بشكل عام، شاركنا بكل ثقلنا ومجهودنا وسنواصل التأثير في هذه المفاوضات لتحرير الرهائن الفرنسيين".



وقال ليكورنو: "تاريخيا، الجمهورية الفرنسية لا تتخلى أبدا عن مواطنيها".

وقد أجرى الرئيس الفرنسي خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من المحادثات الهاتفية مع الأطراف المعنية بالمنطقة على أمل تسريع عملية إطلاق سراح الرهائن.



وكان وزير الجيوش الفرنسي قد توجه الأسبوع الماضي إلى الشرق الأوسط بناء على طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون لمناقشة الوضع في غزة وقضايا الأمن الإقليمية.. وشملت الجولة عدة دول من بينها مصر وقطر وإسرائيل وتركزت محادثاته على ملف الرهائن المحتجزين لدى حماس.





