النقد الدولي: سيراليون حصلت على 165 مليون دولار بموجب برامج الصندوق

MENAFN - Youm7) أعلن صندوق النقد الدولي، حصول سيراليون على 165 مليون دولار في إطار تسهيل الائتمان الموسع.

وأوضح صندوق النقد الدولي - في بيان الثلاثاء- أنه أكمل مع سيراليون الاستعراض الثامن والنهائي في إطار برنامج يستهدف الحد من التضخم، وتعبئة الإيرادات للسماح بالإنفاق بما يتماشى مع القدرة على تحمل الديون، وحماية الاستقرار المالي، والحفاظ على المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشار البيان إلى أن الصدمات المتتالية والتوتر السياسي ساهما في تراكم الاختلالات في الاقتصاد الكلي خلال السنوات الأخيرة، في حين أدى ارتفاع تكلفة المعيشة إلى ضغوط مجتمعية وسط أهمية التشديد الحاسم لسياسات الاقتصاد الكلي من أجل استعادة الاستقرار واحتواء المخاطر التي تهدد القدرة على تحمل الديون.

وأفاد الصندوق بأن السلطات في سيراليون اتخذت خطوات جريئة لتشديد السياسات، لكن تنفيذ الإصلاح يمثل تحديًا وسط الحاجة الكبيرة للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة المتزامنة مع الرياح المعاكسة ورفع الفائدة وارتفاع التضخم.