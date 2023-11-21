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الجارديان: المخاوف تنتاب الأوكرانيين مع استمرار الحرب خلال الشتاء

11/21/2023 11:32:03 PM
(MENAFN- Youm7) أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المخاوف بدأت تنتاب الشعب الأوكراني في ظل دلائل قوية تشير إلى استمرار الحرب مع القوات الروسية خلال فصل الشتاء القارس البرودة حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.



وأوضح كاتب المقال شوان ووكر، أن الشعب الأوكراني بدأ يتأهب في الوقت الراهن لفصل شتاء عصيب ليس فقط بسبب شدة البرودة ولكن تحسبا لهجمات روسية عنيفة في جميع أرجاء أوكرانيا.



وأضاف الكاتب أن هناك الكثير من الشائعات حول وجود خلافات كبيرة وتوترات بين الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحة والذي تجلى مؤخرا بعد إقالة زيلينسكي لقائد الوحدة العسكرية الطبية أول أمس الأحد ومطالبته كذلك بتغييرات ميدانية في صفوف القوات الأوكرانية. وأوضح الكاتب أن الإنهاك بدأ يصيب الجميع في أوكرانيا بعد ما يقرب من عامين من بداية الحرب والتي بدأت في أواخر فبراير من العام الماضي.



ولفت الكاتب إلى أن هناك حالة من الوجوم لا تخطئها العين تسود العاصمة كييف في الوقت الحالي في ظل خفوت الأمل في تحقيق انتصار حقيقي وحاسم وسريع على القوات الروسية، موضحا أنه ما زاد من حدة حالة الوجوم تلك فشل الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية على الجانب الروسي مع بداية فصل الصيف الماضي بسبب التحصينات الروسية القوية.



وأضاف الكاتب أن هناك العديد من العناصر الداخلية والخارجية والتي تسببت في تلك الحالة التي وصل إليها الجانب الأوكراني والتي يأتي على رأسها الخسارة الفادحة التي تتكبدها القوات الأوكرانية في ساحة القتال منذ بداية الحرب وتراجع المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا على أمل تحقيق النصر على الجانب الروسي.

ونوه الكاتب إلى أن هذه الأوضاع دفعت العديد من الأصوات داخل أوكرانيا إلى المطالبة، ولأول مرة منذ اندلاع الحرب، إلى التفكير جديا في وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات من أجل وضع نهاية لتلك الحرب على الرغم من اعترافهم أن تلك المفاوضات سوف تصب بلا أدنى شك في صالح روسيا.



وتطرق المقال في الختام إلى تأثير الوضع على الساحة الدولية على الحرب في أوكرانيا، حيث يشير إلى أن التطورات الحالية والمتلاحقة في الشرق الأوسط حولت اهتمام الدول الغربية بعيدا عن أوكرانيا كما أنها أدت إلى تقليص حجم المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الصديقة لكييف.












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