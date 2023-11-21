المصرى يضع ملف المهاجم على رأس الأولويات فى التدعيمات الشتوية

MENAFN - Youm7) وضع مسؤولو النادي المصري، ملف تدعيم الهجوم على رأس الأولويات في الميركاتو الشتوي المرتقب يناير المقبل، وذلك تمهيداً لرحيل مروان حمدي لاعب الفريق بعد عرضه للبيع.

وقرر النادي المصري عرض مروان حمدي للبيع بعد واقعة البصق على الجماهير في مباراة بيراميدز بالجولة الخامسة من دوري

Nile، حيث قام اللاعب بذلك السلوك خلال عملية استبداله، في اللقاء الذي خسره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي

المصري

خطة التدعيمات الشتوية للفريق فى يناير المقبل، حيث يبحث المصري عن تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات لاستعادة مكانة الفريق البورسعيدي في جدول الدوري بين الكبار.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النادي لا يركز على الأسماء الكبيرة وإنما على الصفقات التى تخدم طلبات الجهاز الفني والفريق، مضيفاً أن النادي لا يبحث عن ضم عدد كبير من اللاعبين فقط، ولكن يبحث عن اللاعب الذي سيشكل الفارق الفني مع المصري في المباريات.

وأضاف المصدر، أن علي ماهر مدرب الفريق أخطر مجلس الإدارة بالفعل ببعض الأسماء وتم وضعهم تحت المراقبة في الوقت الحالي، وفى مقدمتهم مركز الهجوم.