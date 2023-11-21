سامسون يثير خلاف فى وجهات النظر حول رحيله عن الزمالك فى يناير

(MENAFN
- Youm7) أثار البنينى سامسون أكينيولا مهاجم
الفريق
الأول
لكرة
القدم
بنادى
الزمالك
فى القلعة البيضاء
حول
رحيله خلال
فترة
الانتقالات
الشتوية القادمة بعد تألقه اللافت للنظر
فى الفترة
الأخيرة مع معتمد جمال
القائم بأعمال المدير الفنى للفريق.
ويري البعض بقاء
سامسون إلى نهاية الموسم ثم إعادة تقييمه بشكل كامل على الفترة التى قضاها داخل الزمالك،خاصة بعد حصوله على الفرصة، وتقديم مستوى مرضى،خلال الفترة القليلة التى شارك
فيها فى المباريات،ومن الممكن أن يقدم مستوى قوى حال منحه الثقة بشكل أكبر.
بينما هناك رأي آخر داخل الزمالك
ينادى برحيل
سامسون فى الميركاتو الشتوى وتعويضه بمهاجم أجنبي قوى يلبى طموح جماهير
القلعة البيضاء،ويكون جديراً
بارتداء قميص
الفريق ويكون ذلك بعد حل أزمة القيد ودفع غرامة محمود عبد
الرازق "شيكابالا" قائد الفريق لنادى سبورتنج لشبونة البرتغالى.
وينوى معتمد جمال منح الفرصة لسامسون فى الفترة المقبلة، دون التسرع
فى الحكم على مستواه الفنى مع الفريق الأبيض،خاصة بعد تألقه فى مواجهة بيراميدز وتسجيله هدفا ومساهمته فى صناعة الفارق للقلعة البيضاء فى اللقاء الذى انتهى بتأهل أبناء ميت عقبة إلى نهائى كأس مصر لملاقاة الأهلى بعد الفوز على الفريق السماوى بركلات
الترجيح.
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