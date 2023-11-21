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سامسون يثير خلاف فى وجهات النظر حول رحيله عن الزمالك فى يناير

11/21/2023 11:31:59 PM
(MENAFN- Youm7) أثار البنينى سامسون أكينيولا مهاجم
الفريق
الأول
لكرة
القدم
بنادى
الزمالك

فى القلعة البيضاء
حول
رحيله خلال
فترة
الانتقالات
الشتوية القادمة بعد تألقه اللافت للنظر
فى الفترة
الأخيرة مع معتمد جمال
القائم بأعمال المدير الفنى للفريق.



ويري البعض بقاء
سامسون إلى نهاية الموسم ثم إعادة تقييمه بشكل كامل على الفترة التى قضاها داخل الزمالك،خاصة بعد حصوله على الفرصة، وتقديم مستوى مرضى،خلال الفترة القليلة التى شارك
فيها فى المباريات،ومن الممكن أن يقدم مستوى قوى حال منحه الثقة بشكل أكبر.



بينما هناك رأي آخر داخل الزمالك
ينادى برحيل
سامسون فى الميركاتو الشتوى وتعويضه بمهاجم أجنبي قوى يلبى طموح جماهير
القلعة البيضاء،ويكون جديراً
بارتداء قميص
الفريق ويكون ذلك بعد حل أزمة القيد ودفع غرامة محمود عبد
الرازق "شيكابالا" قائد الفريق لنادى سبورتنج لشبونة البرتغالى.



وينوى معتمد جمال منح الفرصة لسامسون فى الفترة المقبلة، دون التسرع
فى الحكم على مستواه الفنى مع الفريق الأبيض،خاصة بعد تألقه فى مواجهة بيراميدز وتسجيله هدفا ومساهمته فى صناعة الفارق للقلعة البيضاء فى اللقاء الذى انتهى بتأهل أبناء ميت عقبة إلى نهائى كأس مصر لملاقاة الأهلى بعد الفوز على الفريق السماوى بركلات
الترجيح.












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