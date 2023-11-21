لقاءات قوية فى الجولةالـ 12 بدورى مرتبط اليد 2004

(MENAFN
- Youm7) يقام على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 12 بدورى مرتبط كرة الي مواليد 2004
للموسم المحلى 2023 / 2024 ، بلقاءات بين كلا من هليوبوليس مع الأهلى، وطلائع الجيش مع سبورتنج، والطيران مع البنك الأهلى، والزمالك مع الجزيرة، والزهور مع الترسانة، والمعادى مع الأوليمبى، والعبور مع أصحاب الجياد، وسموحة مع الشمس.
و تقام الجولة الـ 13 الأربعاء القادم ، بلقاءات بين الأهلى مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الطيران وسبورتنج مع الزمالك والبنك الأهلى مع الزهور والجزيرة مع المعادى والترسانة مع العبور والأوليمبى مع سموحة والشمس مع أصحاب الجياد.
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
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