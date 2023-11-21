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لقاءات قوية فى الجولةالـ 12 بدورى مرتبط اليد 2004

11/21/2023 11:31:59 PM
(MENAFN- Youm7) يقام على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 12 بدورى مرتبط كرة الي مواليد 2004
للموسم المحلى 2023 / 2024 ، بلقاءات بين كلا من هليوبوليس مع الأهلى، وطلائع الجيش مع سبورتنج، والطيران مع البنك الأهلى، والزمالك مع الجزيرة، والزهور مع الترسانة، والمعادى مع الأوليمبى، والعبور مع أصحاب الجياد، وسموحة مع الشمس.

و تقام الجولة الـ 13 الأربعاء القادم ، بلقاءات بين الأهلى مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الطيران وسبورتنج مع الزمالك والبنك الأهلى مع الزهور والجزيرة مع المعادى والترسانة مع العبور والأوليمبى مع سموحة والشمس مع أصحاب الجياد.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.






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