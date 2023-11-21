لقاءات قوية فى الجولةالـ 12 بدورى مرتبط اليد 2004

و تقام الجولة الـ 13 الأربعاء القادم ، بلقاءات بين الأهلى مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الطيران وسبورتنج مع الزمالك والبنك الأهلى مع الزهور والجزيرة مع المعادى والترسانة مع العبور والأوليمبى مع سموحة والشمس مع أصحاب الجياد.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.