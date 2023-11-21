-->

Wednesday, 22 November 2023 09:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتحاد الصحفيين العرب ينعى صحفيين لبنانيين قتلا بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

11/21/2023 11:31:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 11 (كونا)-- نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب اليوم الثلاثاء الصحفية اللبنانية فرح عمر والصحفي اللبناني المصور ربيع معماري اللذين لقيا حتفهما اليوم الثلاثاء في قصف إسرائيلي على تجمع للاعلاميين الذين يغطون عدوان الاحتلال في جنوب لبنان.
وقال الاتحاد في بيان له إن "استشهاد الصحفيين جاء على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتهما الأحداث في جنوب لبنان مؤكدا أن هذا الاعتداء الآثم يضاف إلى جرائم السجل الأسود للحرب التي تشنها عصابات الاحتلال تجاه رجال الإعلام والصحفيين الذين ينقلون حقائق الأمور إلى مختلف بلدان العالم".
وأعرب الاتحاد عن خالص العزاء إلى "أسرتي الشهيدين داعيا الله عز و جل أن يتغمدهما برحمته وينزلهما فسيح جناته ولأسرتيهما الصبر والسلوان".
وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب دعوته من جديد لمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة من غزة وجنوب لبنان إلى المحاكم الجنائية الدولية للتحقيق فى جرائم العدوان الصهيوني ضد الصحفيين. (النهاية)

ا س م / ه س ص



MENAFN21112023000071011013ID1107468469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث