اتحاد الصحفيين العرب ينعى صحفيين لبنانيين قتلا بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 11 (كونا)-- نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب اليوم الثلاثاء الصحفية اللبنانية فرح عمر والصحفي اللبناني المصور ربيع معماري اللذين لقيا حتفهما اليوم الثلاثاء في قصف إسرائيلي على تجمع للاعلاميين الذين يغطون عدوان الاحتلال في جنوب لبنان.
وقال الاتحاد في بيان له إن "استشهاد الصحفيين جاء على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتهما الأحداث في جنوب لبنان مؤكدا أن هذا الاعتداء الآثم يضاف إلى جرائم السجل الأسود للحرب التي تشنها عصابات الاحتلال تجاه رجال الإعلام والصحفيين الذين ينقلون حقائق الأمور إلى مختلف بلدان العالم".
وأعرب الاتحاد عن خالص العزاء إلى "أسرتي الشهيدين داعيا الله عز و جل أن يتغمدهما برحمته وينزلهما فسيح جناته ولأسرتيهما الصبر والسلوان".
وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب دعوته من جديد لمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة من غزة وجنوب لبنان إلى المحاكم الجنائية الدولية للتحقيق فى جرائم العدوان الصهيوني ضد الصحفيين. (النهاية)
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