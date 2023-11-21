حلفاء لأوكرانيا بينهم الولايات المتحدة يؤكدون دعمهم الجماعي لإصلاح قطاع الطاقة في البلاد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 11 (كونا) -- أكد وزراء مجموعة السبع والشركاء الرئيسيون للمجموعة المنضوون تحت ما يسمى (مجموعة السبع بلاس) دعمهم الجماعي لإصلاح قطاع الطاقة في أوكرانيا والدفاع عنه مع استمرار الحرب بين كييف وموسكو واتهام حلفاء أوكرانيا لروسيا بتدمير البنية التحتية الأوكرانية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الثلاثاء أن الاجتماع استضافه كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية إيواو هوري.
وأشاد المجتمعون "بشجاعة وصمود ومثابرة الشعب الأوكراني خلال أكثر من 18 شهرا من الهجمات الروسية الوحشية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا" ودعوا روسيا إلى "إنهاء هجماتها الوحشية وغير المبررة ضد أوكرانيا وشعبها".
وتطرق المشاركون في الاجتماع الرابع لهذه المجموعة الى "عمليات تسليم المعدات الحيوية الطاقية التي ستحتاجها أوكرانيا لتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء وضمان استمرارية الخدمات الأساسية مثل التدفئة ومعالجة المياه".
وأعلن الشركاء التزامهم "بدعم احتياجات قطاع الطاقة الإضافية الحيوية في أوكرانيا بما في ذلك الدفاع عن البنية التحتية القائمة والمساعدة الإنسانية في إزالة الألغام لتسهيل الإصلاحات".
واتفقت الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع على دعم "رؤية أوكرانيا لدولة أكثر لامركزية وأكثر نظافة في مجال نظام الطاقة الذي يكون مندمجا بشكل كامل في أوروبا".
ومنذ انطلاق عملية عسكرية روسية في أوكرانيا أواخر فبراير 2022 تبنى حلفاء كييف الأوروبيون دعوة أمريكية لسياسات تقلل الاعتماد على الطاقة الروسية التي تعد من أكبر مزودي بعض الدول الأوروبية بالطاقة. (النهاية)
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