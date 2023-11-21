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حلفاء لأوكرانيا بينهم الولايات المتحدة يؤكدون دعمهم الجماعي لإصلاح قطاع الطاقة في البلاد

11/21/2023 11:31:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 11 (كونا) -- أكد وزراء مجموعة السبع والشركاء الرئيسيون للمجموعة المنضوون تحت ما يسمى (مجموعة السبع بلاس) دعمهم الجماعي لإصلاح قطاع الطاقة في أوكرانيا والدفاع عنه مع استمرار الحرب بين كييف وموسكو واتهام حلفاء أوكرانيا لروسيا بتدمير البنية التحتية الأوكرانية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الثلاثاء أن الاجتماع استضافه كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية إيواو هوري.
وأشاد المجتمعون "بشجاعة وصمود ومثابرة الشعب الأوكراني خلال أكثر من 18 شهرا من الهجمات الروسية الوحشية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا" ودعوا روسيا إلى "إنهاء هجماتها الوحشية وغير المبررة ضد أوكرانيا وشعبها".
وتطرق المشاركون في الاجتماع الرابع لهذه المجموعة الى "عمليات تسليم المعدات الحيوية الطاقية التي ستحتاجها أوكرانيا لتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء وضمان استمرارية الخدمات الأساسية مثل التدفئة ومعالجة المياه".
وأعلن الشركاء التزامهم "بدعم احتياجات قطاع الطاقة الإضافية الحيوية في أوكرانيا بما في ذلك الدفاع عن البنية التحتية القائمة والمساعدة الإنسانية في إزالة الألغام لتسهيل الإصلاحات".
واتفقت الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع على دعم "رؤية أوكرانيا لدولة أكثر لامركزية وأكثر نظافة في مجال نظام الطاقة الذي يكون مندمجا بشكل كامل في أوروبا".
ومنذ انطلاق عملية عسكرية روسية في أوكرانيا أواخر فبراير 2022 تبنى حلفاء كييف الأوروبيون دعوة أمريكية لسياسات تقلل الاعتماد على الطاقة الروسية التي تعد من أكبر مزودي بعض الدول الأوروبية بالطاقة. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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