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الهند تدعو الى ايجاد حل سلمي وضمان ايصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة

11/21/2023 11:31:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 21 - 11 (كونا) -- دعت الهند اليوم الثلاثاء الى ايجاد حل سلمي في فلسطين وضمان ايصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال وآمن إلى سكان قطاع غزة.
وفي كلمته امام المشاركين في اجتماع استثنائي حول الوضع في الشرق الأوسط لمجموعة (بريكس) برئاسة جنوب أفريقيا اعتبر وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار عبر تقنية الاتصال بالفيديو "أن الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس في غزة يتسبب بمعاناة إنسانية هائلة للمدنيين وكبار السن والنساء والأطفال ولذا فإننا نرحب بجميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل وقف التصعيد".
وأضاف ان هناك حاجة ملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل فعال وآمن إلى سكان غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن والتزام احترام القانون الإنساني الدولي.
ودان الوزير الهندي مقتل مدنيين فيما اشار الى "ان الأزمة الحالية اندلعت بسبب الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر" مجددا موقف نيودلهي تجاه الارهاب حيث ندد بجميع أشكاله قائلا "لا يستطيع أحد منا أن يتنازل عنه".
واشار جايشانكار الى جهود رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي من خلال اتصاله بالعديد من القادة في المنطقة وجميع أنحاء العالم حيث شدد على ضرورة تهيئة الظروف للسلام واستئناف المفاوضات المباشرة والهادفة.
وطالب جايشانكار بمعالجة معاناة الشعب الفلسطيني بطريقة جدية ومستدامة من خلال حل الدولتين القائم على التعايش السلمي قائلا ان نيودلهي دعمت باستمرار الجهود الدولية لتحقيق هذه الغاية.
واضاف ان الهند دعمت الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للشعب الفلسطيني وتعزيز مؤسساته الوطنية مؤكدا ان نيودلهي تواصل تقديم المساعدة على المستوى الثنائي ومن خلال الأمم المتحدة.
ولفت الى المساعدات الإنسانية التي ارسلت الى الشعب الفلسطيني عبر مصر مؤكدا ان بلاده ستواصل جهودها في هذا المجال.
ورأى وزير الخارجية الهندي أن هناك أبعادا مختلفة للوضع المعقد الذي يواجهه المجتمع الدولي حاليا داعيا الى وضع اولويات وإحداث تغيير على أرض الواقع على الفور وتهيئة الظروف للتوصل إلى حل دائم. (النهاية)

ا ت ك / ر ج



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