الهند تدعو الى ايجاد حل سلمي وضمان ايصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 21 - 11 (كونا) -- دعت الهند اليوم الثلاثاء الى ايجاد حل سلمي في فلسطين وضمان ايصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال وآمن إلى سكان قطاع غزة.
وفي كلمته امام المشاركين في اجتماع استثنائي حول الوضع في الشرق الأوسط لمجموعة (بريكس) برئاسة جنوب أفريقيا اعتبر وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار عبر تقنية الاتصال بالفيديو "أن الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس في غزة يتسبب بمعاناة إنسانية هائلة للمدنيين وكبار السن والنساء والأطفال ولذا فإننا نرحب بجميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل وقف التصعيد".
وأضاف ان هناك حاجة ملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل فعال وآمن إلى سكان غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن والتزام احترام القانون الإنساني الدولي.
ودان الوزير الهندي مقتل مدنيين فيما اشار الى "ان الأزمة الحالية اندلعت بسبب الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر" مجددا موقف نيودلهي تجاه الارهاب حيث ندد بجميع أشكاله قائلا "لا يستطيع أحد منا أن يتنازل عنه".
واشار جايشانكار الى جهود رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي من خلال اتصاله بالعديد من القادة في المنطقة وجميع أنحاء العالم حيث شدد على ضرورة تهيئة الظروف للسلام واستئناف المفاوضات المباشرة والهادفة.
وطالب جايشانكار بمعالجة معاناة الشعب الفلسطيني بطريقة جدية ومستدامة من خلال حل الدولتين القائم على التعايش السلمي قائلا ان نيودلهي دعمت باستمرار الجهود الدولية لتحقيق هذه الغاية.
واضاف ان الهند دعمت الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للشعب الفلسطيني وتعزيز مؤسساته الوطنية مؤكدا ان نيودلهي تواصل تقديم المساعدة على المستوى الثنائي ومن خلال الأمم المتحدة.
ولفت الى المساعدات الإنسانية التي ارسلت الى الشعب الفلسطيني عبر مصر مؤكدا ان بلاده ستواصل جهودها في هذا المجال.
ورأى وزير الخارجية الهندي أن هناك أبعادا مختلفة للوضع المعقد الذي يواجهه المجتمع الدولي حاليا داعيا الى وضع اولويات وإحداث تغيير على أرض الواقع على الفور وتهيئة الظروف للتوصل إلى حل دائم. (النهاية)
ا ت ك / ر ج
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