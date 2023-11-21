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انطلاق المنتدى الاقتصادي الجزائري - التركي بتحدي بلوغ المبادلات التجارية 10 مليارات دولار

11/21/2023 11:31:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 21 - 11 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات المنتدى الاقتصادي الجزائري - التركي تحت شعار (من أجل شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة) حيث يرغب البلدان بوصول المبادلات التجارية بينهما الى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط.
ويشارك في هذا المنتدى الذي تنظمه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عدد من ممثلي الهيئات الاقتصادية من البلدين والذين سيبحثون "سبل ووسائل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وتركيا" لاسيما أن عدد الشركات التركية الناشطة في الجزائر يقارب 1550 شركة بحجم استثمارات يناهز 6 مليارات دولار.
ويهدف المنتدى إلى "إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاقتصادية لاسيما أنه يشكل فرصة لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين رؤساء مؤسسات جزائرية وتركية تنشط في مختلف المجالات منها الصناعة والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية".
وأكد رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي في كلمة افتتاحية للمنتدى أن "علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا شهدت قفزة نوعية في السنوات الأخيرة خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة والتي تمخضت عنها نتائج معتبرة وتوصيات سديدة سامية لتعزيز الحوار السياسي وترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين".
ولفت العرباوي إلى أن "المقومات الهائلة للبلدين والفرص المؤاتية تشكل عاملا نوعيا لإضفاء قدر متزايد لحجم الشراكة والتجارة البينية بصفة متكافئة ومتوازنة وتجسيد الهدف الذي سطره قائدا البلدين والمتمثل في بلوغ مبادلات تجارية بقيمة 10 مليار دولار في الأمد المتوسط".
وأوضح أن بلاده "باشرت إصلاحات واسعة شملت كافة مناحي الحياة الاقتصادية بهدف إرساء نموذج اقتصادي منفتح ومتنوع ومحصن بإطار تشريعي وقانوني ومحفز للاستثمار" مذكرا بأن "قانون الاستثمار الصادر في يوليو 2022 ونصوصه التطبيقية كرس حرية الاستثمار بين المستثمر المحلي والأجنبي".
يذكر أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وقعا في وقت سابق اليوم على الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين كما أشرفا على مراسم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل مختلف مجالات التعاون الثنائي. (النهاية)

م ر / ر ج



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