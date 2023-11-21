انطلاق المنتدى الاقتصادي الجزائري - التركي بتحدي بلوغ المبادلات التجارية 10 مليارات دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 21 - 11 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات المنتدى الاقتصادي الجزائري - التركي تحت شعار (من أجل شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة) حيث يرغب البلدان بوصول المبادلات التجارية بينهما الى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط.
ويشارك في هذا المنتدى الذي تنظمه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عدد من ممثلي الهيئات الاقتصادية من البلدين والذين سيبحثون "سبل ووسائل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وتركيا" لاسيما أن عدد الشركات التركية الناشطة في الجزائر يقارب 1550 شركة بحجم استثمارات يناهز 6 مليارات دولار.
ويهدف المنتدى إلى "إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاقتصادية لاسيما أنه يشكل فرصة لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين رؤساء مؤسسات جزائرية وتركية تنشط في مختلف المجالات منها الصناعة والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية".
وأكد رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي في كلمة افتتاحية للمنتدى أن "علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا شهدت قفزة نوعية في السنوات الأخيرة خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة والتي تمخضت عنها نتائج معتبرة وتوصيات سديدة سامية لتعزيز الحوار السياسي وترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين".
ولفت العرباوي إلى أن "المقومات الهائلة للبلدين والفرص المؤاتية تشكل عاملا نوعيا لإضفاء قدر متزايد لحجم الشراكة والتجارة البينية بصفة متكافئة ومتوازنة وتجسيد الهدف الذي سطره قائدا البلدين والمتمثل في بلوغ مبادلات تجارية بقيمة 10 مليار دولار في الأمد المتوسط".
وأوضح أن بلاده "باشرت إصلاحات واسعة شملت كافة مناحي الحياة الاقتصادية بهدف إرساء نموذج اقتصادي منفتح ومتنوع ومحصن بإطار تشريعي وقانوني ومحفز للاستثمار" مذكرا بأن "قانون الاستثمار الصادر في يوليو 2022 ونصوصه التطبيقية كرس حرية الاستثمار بين المستثمر المحلي والأجنبي".
يذكر أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وقعا في وقت سابق اليوم على الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين كما أشرفا على مراسم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل مختلف مجالات التعاون الثنائي. (النهاية)
م ر / ر ج
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