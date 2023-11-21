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قصف متبادل عبر الحدود بين الاحتلال والمقاومة بجنوب لبنان

11/21/2023 11:31:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 21 - 11 (كونا) -- قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مناطق بجنوب لبنان فيما قالت المقاومة إنها استهدفت الاحتلال بالصواريخ الموجهة ردا على مقتل الصحفيين اللبنانيين.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن طائرات الاحتلال قصفت محيط بلدة طيرحرفا ونفذت طيرانا استطلاعيا وألقت قنابل مضيئة في أجواء غرب وسط جنوب لبنان كما نفذت غارة جوية على أطراف بلدة الجبين.
وأضافت أن قذائف قوات الاحتلال طالت مثلث يارين وأطراف بلدة الناقورة وبلدتي بني حيان وعيتا الشعب.
وأشارت الوكالة إلى أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصفت اطراف بلدة علما الشعب وقد لحق بعضها أضرارا جزئية.
في المقابل قالت الوكالة اللبنانية إن المقاومة قصفت قوة من الاستخبارات العسكرية أثناء وجودها في منزل عند اطراف مستعمرة "المنارة" بصاروخين ما أدى لسقوط عناصرها بين قتيل وجريح.
كما استهدفت المقاومة قاعدة بيت هلل العسكرية الإسرائيلية بصواريخ غراد وتجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل في مستوطنة (أفيفيم) مما ادى الى "سقوط عناصره بين قتيل وجريح".
كما قالت المقاومة إنها قصفت بالصواريخ مصنعا تابعا لشركة رافائيل للصناعات العسكرية الاسرائيلية في منطقة شلومي وأصابته "إصابة مباشرة وشوهدت النيران تندلع فيه".
وقالت إن ذلك يأتي ردا على ردا على قصف جيش العدو لمصنع الالمنيوم شمال مدينة النبطية الذي وقع منذ أيام.
وقالت الوكالة اللبنانية إن المقاومة استهدفت دبابة لجيش الاحتلال الاسرائيلي قرب مستوطنة نطوعا وتجمعا للجنود في موقع المالكية.
في الأثناء قال المتحدث باسم قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اندريا تيننتي إن الاستهداف المتعمد للصحفيين والمدنيين يعد انتهاكا للقانون الدولي ويرقى الى مستوى جرائم حرب".
جاء ذلك في تصريح أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تعليقا على مقتل صحفيين لبنانيين اليوم بقصف جيش الاحتلال لمنطقة طير حرفا - الجبين.
وأكد تيننتي استمرار (يونيفيل) "حث كل الاطراف على احترام سلامة الصحفيين والمدنيين وتجنب ضرب المناطق التي قد يتعرضون فيها للأذى او القتل".
بدورها طالبت نقابة الصحافة اللبنانية مؤسسات الرأي العام العالمي بالتحرك الفاعل "لوضع حد للعدوانية الاسرائيلية التي لا تحترم القوانين الدولية والأعراف". (النهاية)

ا ي ب / ه س ص



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