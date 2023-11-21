قصف متبادل عبر الحدود بين الاحتلال والمقاومة بجنوب لبنان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 21 - 11 (كونا) -- قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مناطق بجنوب لبنان فيما قالت المقاومة إنها استهدفت الاحتلال بالصواريخ الموجهة ردا على مقتل الصحفيين اللبنانيين.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن طائرات الاحتلال قصفت محيط بلدة طيرحرفا ونفذت طيرانا استطلاعيا وألقت قنابل مضيئة في أجواء غرب وسط جنوب لبنان كما نفذت غارة جوية على أطراف بلدة الجبين.
وأضافت أن قذائف قوات الاحتلال طالت مثلث يارين وأطراف بلدة الناقورة وبلدتي بني حيان وعيتا الشعب.
وأشارت الوكالة إلى أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصفت اطراف بلدة علما الشعب وقد لحق بعضها أضرارا جزئية.
في المقابل قالت الوكالة اللبنانية إن المقاومة قصفت قوة من الاستخبارات العسكرية أثناء وجودها في منزل عند اطراف مستعمرة "المنارة" بصاروخين ما أدى لسقوط عناصرها بين قتيل وجريح.
كما استهدفت المقاومة قاعدة بيت هلل العسكرية الإسرائيلية بصواريخ غراد وتجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل في مستوطنة (أفيفيم) مما ادى الى "سقوط عناصره بين قتيل وجريح".
كما قالت المقاومة إنها قصفت بالصواريخ مصنعا تابعا لشركة رافائيل للصناعات العسكرية الاسرائيلية في منطقة شلومي وأصابته "إصابة مباشرة وشوهدت النيران تندلع فيه".
وقالت إن ذلك يأتي ردا على ردا على قصف جيش العدو لمصنع الالمنيوم شمال مدينة النبطية الذي وقع منذ أيام.
وقالت الوكالة اللبنانية إن المقاومة استهدفت دبابة لجيش الاحتلال الاسرائيلي قرب مستوطنة نطوعا وتجمعا للجنود في موقع المالكية.
في الأثناء قال المتحدث باسم قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اندريا تيننتي إن الاستهداف المتعمد للصحفيين والمدنيين يعد انتهاكا للقانون الدولي ويرقى الى مستوى جرائم حرب".
جاء ذلك في تصريح أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تعليقا على مقتل صحفيين لبنانيين اليوم بقصف جيش الاحتلال لمنطقة طير حرفا - الجبين.
وأكد تيننتي استمرار (يونيفيل) "حث كل الاطراف على احترام سلامة الصحفيين والمدنيين وتجنب ضرب المناطق التي قد يتعرضون فيها للأذى او القتل".
بدورها طالبت نقابة الصحافة اللبنانية مؤسسات الرأي العام العالمي بالتحرك الفاعل "لوضع حد للعدوانية الاسرائيلية التي لا تحترم القوانين الدولية والأعراف". (النهاية)
ا ي ب / ه س ص
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