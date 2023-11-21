حكومة فيتسو اليسارية في سلوفاكيا تحظى بثقة الاغلبية في البرلمان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 21 - 11 (كونا) -- منح البرلمان السلوفاكي اليوم الثلاثاء ثقته في حكومة رئيس الوزراء الجديد روبرت فيتسو بعد اربعة ايام من المناقشات تمخضت عن موافقة غالبية اعضاء البرلمان على البرنامج الحكومي.
وذكرت وكالة انباء سلوفاكيا ان 78 عضوا في البرلمان يمثلون حزب فيتسو القومي اليساري والحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الوطني السلوفاكي القومي ايدوا برنامج الحكومة ومعارضة 65 نائبا صوتوا ضد البرنامج الحكومي.
وكان فيتسو شغل بالفعل منصب رئيس وزراء الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي سلوفاكيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5ر5 مليون نسمة من عام 2006 الى عام 2010 ومن عام 2012 الى عام 2018.
وبسبب الغضب الشعبي انذاك بسبب مقتل الصحفي جان كوتشياك اضطر الى الاستقالة في عام 2018.
ووعدت الحكومة الجديدة في برنامجها الحكومي "بدولة رفاهية قوية تهدف الى حماية المواطنين من الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية".
وفي احدى خطواته الاولى على صعيد السياسة الخارجية اوقف السياسي اليساري فيتسو شحنات الاسلحة الحكومية المقررة الى اوكرانيا المجاورة بينما لا تزال صادرات الاسلحة التجارية من دول اخرى تتدفق على اوكرانيا عبر اراضي سلوفاكيا. (النهاية)
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