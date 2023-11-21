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فلسطينيون ينظمون وقفة احتجاجية في رام الله للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة

11/21/2023 11:31:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 21 - 11 (كونا) -- طالب عشرات الفلسطينيين اليوم الثلاثاء دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا لاتخاذ اجراءات فعالة لإنهاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعا المشاركون في وقفة احتجاجية دعت له حركة مقاطعة إسرائيل إلى سحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها أمام تمثال نيلسون مانديلا في مدينة (رام الله) والتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومحاسبة العدو الاسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها بموجب القانون الدولي.
وقال المنسق العام للحركة محمود نواجعة في بيان "بينما نقف بجانب النصب التذكاري لزعيم جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا يطالب الفلسطينيون وبدعم من ملايين المناصرين حول العالم دول العالم تكريس الجهود الهادفة لوقف فوري وفعال لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وأضاف نواجعة "رغم أن الحكومات ومعظم الشركات ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا متواطئة في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل إلا أن البشرية في جميع أنحاء العالم تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء جريمة الإبادة الجماعية". (النهاية)

ن ق / ر س



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