فلسطينيون ينظمون وقفة احتجاجية في رام الله للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 21 - 11 (كونا) -- طالب عشرات الفلسطينيين اليوم الثلاثاء دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا لاتخاذ اجراءات فعالة لإنهاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعا المشاركون في وقفة احتجاجية دعت له حركة مقاطعة إسرائيل إلى سحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها أمام تمثال نيلسون مانديلا في مدينة (رام الله) والتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومحاسبة العدو الاسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها بموجب القانون الدولي.
وقال المنسق العام للحركة محمود نواجعة في بيان "بينما نقف بجانب النصب التذكاري لزعيم جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا يطالب الفلسطينيون وبدعم من ملايين المناصرين حول العالم دول العالم تكريس الجهود الهادفة لوقف فوري وفعال لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وأضاف نواجعة "رغم أن الحكومات ومعظم الشركات ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا متواطئة في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل إلا أن البشرية في جميع أنحاء العالم تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء جريمة الإبادة الجماعية". (النهاية)
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