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كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت بالفعل قمرا إصطناعيا للتجسس نحو الجنوب

11/21/2023 11:31:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 21 -11 (كونا) -- أعلن الجيش الكوري الجنوبي مساء اليوم الثلاثاء أن جاره الشمالي أطلق بالفعل قمرا صناعيا للتجسس العسكري باتجاه الجنوب.
وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان أوردته وكالة يونهاب للأنباء أنها قد رصدت بالفعل إطلاق قمر التجسس من منطقة تونغتشانغ ري على الساحل الشمالي الغربي لكوريا الشمالية وأنه جرى عند الساعة 43:10 مساء بالتوقيت المحلي ( 43:13 بتوقيت غرينتش) وأنه حلق فوق المياه بغرب جزيرة بينغيونغ الحدودية.
ولم تقدم هيئة الأركان الكورية الجنوبية مزيدا من التفاصيل بشأن تحليق القمر أو وصوله للمدار أو حتى نجاح الإطلاق.
لكن في طوكيو حذرت الحكومة من أن يكون القمر الكوري الشمالي قد اتجه نحو المحيط الهادئ وفقا لما ذكرته هيئة البث اليابانية ( إن اتش كي).
وأصدرت الحكومة اليابانية إنذرا لإجلاء السكان في منطقة أوكيناوا بجنوب اليابان والذي جرى رفعه لاحقا.
وجاء هذا الإطلاق قبل ساعات من بدء مهلة مدتها 10 أيام منحتها كوريا الشمالية لليابان كتحذير للسلامة كانت قد أبلغتها بأنها ستطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا في وقت ما بين غد الأربعاء و30 نوفمبر.
وقال حرس الحدود الياباني إن كوريا الشمالية حددت ثلاث مناطق بحرية في البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي وشرق جزيرة لوزون في الفلبين كمناطق خطر قد تسقط فيها المقذوفات وتقع جميعها خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وجاء الإطلاق الأخير بعد فشل المحاولة الثانية لكوريا الشمالية لوضع قمر صناعي في مداره بسبب مشكلة في المحرك في أغسطس الماضي. وفشلت المحاولة الأولى في مايو الماضي بسبب فشل صاروخ المرحلة الثانية.
وكانت سيؤول قد أعربت عن مخاوفها من استعدادات بيونغ يانغ لإطلاق قمر صناعي للتجسس بمساعدة من روسيا عقب قمة نادرة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر.
ويعد قمر التجسس العسكري من بين الأسلحة عالية التقنية التي تعهدت كوريا الشمالية بتطويرها لتعزيز قدرتها على المراقبة والتي تشمل أيضا صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب وغواصة تعمل بالطاقة النووية.
وأدانت الولايات المتحدة بشدة في وقت سابق اليوم إطلاق بيونغ يانغ لهذا القمر وقالت إنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وخارجها. (النهاية)

م ك / ه س ص



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