كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت بالفعل قمرا إصطناعيا للتجسس نحو الجنوب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 21 -11 (كونا) -- أعلن الجيش الكوري الجنوبي مساء اليوم الثلاثاء أن جاره الشمالي أطلق بالفعل قمرا صناعيا للتجسس العسكري باتجاه الجنوب.
وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان أوردته وكالة يونهاب للأنباء أنها قد رصدت بالفعل إطلاق قمر التجسس من منطقة تونغتشانغ ري على الساحل الشمالي الغربي لكوريا الشمالية وأنه جرى عند الساعة 43:10 مساء بالتوقيت المحلي ( 43:13 بتوقيت غرينتش) وأنه حلق فوق المياه بغرب جزيرة بينغيونغ الحدودية.
ولم تقدم هيئة الأركان الكورية الجنوبية مزيدا من التفاصيل بشأن تحليق القمر أو وصوله للمدار أو حتى نجاح الإطلاق.
لكن في طوكيو حذرت الحكومة من أن يكون القمر الكوري الشمالي قد اتجه نحو المحيط الهادئ وفقا لما ذكرته هيئة البث اليابانية ( إن اتش كي).
وأصدرت الحكومة اليابانية إنذرا لإجلاء السكان في منطقة أوكيناوا بجنوب اليابان والذي جرى رفعه لاحقا.
وجاء هذا الإطلاق قبل ساعات من بدء مهلة مدتها 10 أيام منحتها كوريا الشمالية لليابان كتحذير للسلامة كانت قد أبلغتها بأنها ستطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا في وقت ما بين غد الأربعاء و30 نوفمبر.
وقال حرس الحدود الياباني إن كوريا الشمالية حددت ثلاث مناطق بحرية في البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي وشرق جزيرة لوزون في الفلبين كمناطق خطر قد تسقط فيها المقذوفات وتقع جميعها خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وجاء الإطلاق الأخير بعد فشل المحاولة الثانية لكوريا الشمالية لوضع قمر صناعي في مداره بسبب مشكلة في المحرك في أغسطس الماضي. وفشلت المحاولة الأولى في مايو الماضي بسبب فشل صاروخ المرحلة الثانية.
وكانت سيؤول قد أعربت عن مخاوفها من استعدادات بيونغ يانغ لإطلاق قمر صناعي للتجسس بمساعدة من روسيا عقب قمة نادرة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر.
ويعد قمر التجسس العسكري من بين الأسلحة عالية التقنية التي تعهدت كوريا الشمالية بتطويرها لتعزيز قدرتها على المراقبة والتي تشمل أيضا صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب وغواصة تعمل بالطاقة النووية.
وأدانت الولايات المتحدة بشدة في وقت سابق اليوم إطلاق بيونغ يانغ لهذا القمر وقالت إنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وخارجها. (النهاية)
م ك / ه س ص
MENAFN21112023000071011013ID1107468462
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