موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - الأمم المتحدة تعلن دخول نحو 40 شاحنة محملة بمعدات طبية إلى قطاع غزة لإنشاء مستشفى ميداني في مدينة (خان يونس) جنوب القطاع والمتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق يقول إن تلك القافلة تحمل على متنها 180 طبيبا وتهدف لإنشاء مستشفى أردني "ثان" بسعة تبلغ 150 سريرا.

القاهرة - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد أن مصر بجميع أجهزتها ومؤسساتها تواصل تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على المستويات كافة وترفض قطعا أي محاولات لتصفيتها.

بيروت - (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية تعلن مقتل أربعة أشخاص بينهم صحفيان وإصابة آخرين في غارات جوية وقصف مدفعي نفذهما جيش الاحتلال الاسرائليي على مواقع وبلدات جنوب لبنان.

بيروت - لبنان يعلن ارتفاع عدد قتلى قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الى ثمانية وذلك بعد قصف قوات الاحتلال سيارة في منطقة (الشعيتية) جنوبي لبنان ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

بروكسل - البرلمان الأوروبي يصدر قرارا يدعو إلى إنهاء جميع أشكال الدعم المباشر وغير المباشر للوقود الأحفوري على مستوى الدول أو الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن وبحلول عام 2025 على أبعد تقدير. (النهاية) ر ج