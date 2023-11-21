موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - الأمم المتحدة تعلن دخول نحو 40 شاحنة محملة بمعدات طبية إلى قطاع غزة لإنشاء مستشفى ميداني في مدينة (خان يونس) جنوب القطاع والمتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق يقول إن تلك القافلة تحمل على متنها 180 طبيبا وتهدف لإنشاء مستشفى أردني "ثان" بسعة تبلغ 150 سريرا.
القاهرة - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد أن مصر بجميع أجهزتها ومؤسساتها تواصل تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على المستويات كافة وترفض قطعا أي محاولات لتصفيتها.
بيروت - (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية تعلن مقتل أربعة أشخاص بينهم صحفيان وإصابة آخرين في غارات جوية وقصف مدفعي نفذهما جيش الاحتلال الاسرائليي على مواقع وبلدات جنوب لبنان.
بيروت - لبنان يعلن ارتفاع عدد قتلى قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الى ثمانية وذلك بعد قصف قوات الاحتلال سيارة في منطقة (الشعيتية) جنوبي لبنان ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.
بروكسل - البرلمان الأوروبي يصدر قرارا يدعو إلى إنهاء جميع أشكال الدعم المباشر وغير المباشر للوقود الأحفوري على مستوى الدول أو الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن وبحلول عام 2025 على أبعد تقدير. (النهاية) ر ج
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