الأمم المتحدة تعلن وصول 171 مليون دولار استجابة لندائها بشأن غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 22 تشرين الثاني (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 171 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.
وقال المكتب المبلغ إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 14 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار، مضيفا أن هناك مبلغا إضافيا بقيمة 250 مليون دولار تعهدت به الدول الأعضاء، ما يرفع مستوى تمويل إلى 32 بالمئة.
وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.
-- (بترا)
م د/ف ج
22/11/2023 06:47:15
MENAFN21112023000117011021ID1107468460
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