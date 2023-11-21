الأمم المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا عسكريا

الأمم المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا عسكريا
التاريخ
11/21/2023 11:31:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 22 تشرين الثاني (بترا)- دان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا عسكريا آخر باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية.
وقال غوتيريس في بيان إن "أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، داعيا كوريا الشمالية إلى "الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية بموجب جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعودة إلى الحوار دون شروط مسبقة لتحقيق هدف السلام المستدام، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل".
-- (بترا)
م د/ف ج
22/11/2023 06:40:54
MENAFN21112023000117011021ID1107468459
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