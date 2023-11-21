الأمم المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا عسكريا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 22 تشرين الثاني (بترا)- دان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا عسكريا آخر باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية.

وقال غوتيريس في بيان إن "أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، داعيا كوريا الشمالية إلى "الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية بموجب جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعودة إلى الحوار دون شروط مسبقة لتحقيق هدف السلام المستدام، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل".

-- (بترا)

م د/ف ج

22/11/2023 06:40:54

