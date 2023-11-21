مجلس الأمن يناش قضية فلسطين اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 22 تشرين الثاني (بترا)- يناقش مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الشهرية اليوم الأربعاء، الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.
وسيستمع الأعضاء خلال الجلسة إلى إحاطات، يقدمها مسؤولون أمميون حول العدوان الإسرائيلي على غزة، والوضع الإنساني المتدهور فيها، بالإضافة إلى ما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية والاستيطان وعنف المستوطنين.
ومنذ السابع من الشهر الماضي، اجتمع المجلس نحو 10 جلسات، دعا خلال جلسة واحدة إلى "هٌدن إنسانية"، وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة المحاصرين.
-- (بترا)
م د/ف ج
22/11/2023 06:28:18
MENAFN21112023000117011021ID1107468458
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