مجلس الأمن يناش قضية فلسطين اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 22 تشرين الثاني (بترا)- يناقش مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الشهرية اليوم الأربعاء، الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

وسيستمع الأعضاء خلال الجلسة إلى إحاطات، يقدمها مسؤولون أمميون حول العدوان الإسرائيلي على غزة، والوضع الإنساني المتدهور فيها، بالإضافة إلى ما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية والاستيطان وعنف المستوطنين.

ومنذ السابع من الشهر الماضي، اجتمع المجلس نحو 10 جلسات، دعا خلال جلسة واحدة إلى "هٌدن إنسانية"، وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة المحاصرين.

-- (بترا)

م د/ف ج

22/11/2023 06:28:18

