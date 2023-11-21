أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم ولطيفة حتى السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الثاني (بترا)- تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شرق و جنوب شرق المملكة، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أقصى مناطق البادية الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية.

وتبقى الأجواء الجمعة لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء السبت لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 13 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 10، وفي مرتفعات الشراة 14 - 8، وفي مناطق البادية 20 - 12، وفي مناطق السهول 19 - 13، وفي الأغوار الشمالية 27 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 19، وفي البحر الميت 28 - 18، وفي خليج العقبة 28 - 17 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ ف ج

22/11/2023 06:24:29

