الجامعة العربية تندد بازدواجية المعايير لدى بعض الدول تجاه القضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 21 تشرين الثاني (بترا)- نددت الجامعة العربية بازدواجية المعايير التي تتبناها بعض الدول، في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الشعور العربي العميق بفقدان الثقة في القيم الإنسانية التي يتبناها العالم.

جاء ذلك في كلمته اليوم، في أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة التي تنظمها غرفة التجارة العربية البريطانية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية في لندن.

وأشاد أبو الغيط، في مستهل كلمته بجهود الجهات المنظمة للقمة، مؤكدا أهميتها في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين العربي والبريطاني.

ووصف أبو الغيط الاعتداء الإسرائيلي الأخير بأنه جريمة مكتملة الأركان، إذ لا يمكن الاقتناع بأي مُبرر لقتل أكثر من 11 ألف إنسان في غزة أغلبهم من النساء والأطفال، داعيا إلى الوقف الفوري لتلك المذبحة.

وأعرب أبو الغيط في هذا الصدد عن تقديره لأصوات ذوي الضمائر الحية الذين طالبوا بوقف إطلاق النار فورا ومنهم مئات الآلاف ممن تظاهروا في لندن تضامنا مع غزة.

وفي ذات السياق، وأعرب أبو الغيط عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي في وقف العدوان، بعد محاولات عدة أسفرت عن قرارات تدعو فقط لهدنٍ إنسانية وممرات لإدخال المساعدات، معتبرا ذلك خطوة صغيرة تعكس عجزه عن اتخاذ القرار السليم، والمبادرات الاقتصادية العربية من مشروعات تنموية.

--(بترا)

ن ا/ب ع/ ع ط

21/11/2023 23:49:42

