الجامعة العربية تندد بازدواجية المعايير لدى بعض الدول تجاه القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 21 تشرين الثاني (بترا)- نددت الجامعة العربية بازدواجية المعايير التي تتبناها بعض الدول، في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الشعور العربي العميق بفقدان الثقة في القيم الإنسانية التي يتبناها العالم.
جاء ذلك في كلمته اليوم، في أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة التي تنظمها غرفة التجارة العربية البريطانية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية في لندن.
وأشاد أبو الغيط، في مستهل كلمته بجهود الجهات المنظمة للقمة، مؤكدا أهميتها في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين العربي والبريطاني.
ووصف أبو الغيط الاعتداء الإسرائيلي الأخير بأنه جريمة مكتملة الأركان، إذ لا يمكن الاقتناع بأي مُبرر لقتل أكثر من 11 ألف إنسان في غزة أغلبهم من النساء والأطفال، داعيا إلى الوقف الفوري لتلك المذبحة.
وأعرب أبو الغيط في هذا الصدد عن تقديره لأصوات ذوي الضمائر الحية الذين طالبوا بوقف إطلاق النار فورا ومنهم مئات الآلاف ممن تظاهروا في لندن تضامنا مع غزة.
وفي ذات السياق، وأعرب أبو الغيط عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي في وقف العدوان، بعد محاولات عدة أسفرت عن قرارات تدعو فقط لهدنٍ إنسانية وممرات لإدخال المساعدات، معتبرا ذلك خطوة صغيرة تعكس عجزه عن اتخاذ القرار السليم، والمبادرات الاقتصادية العربية من مشروعات تنموية.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
21/11/2023 23:49:42
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