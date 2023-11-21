100مليون دولار لفيلم The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds فى 4 أيام

MENAFN - Youm7) وصلت إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds إلى 100 مليون و 842 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 17 نوفمبر الجارى، العمل من إنتاج شركة Lions Gate Films، ووصلت مدته إلى ساعتين و37 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات العمل بين 44 مليونا و607 بشباك التذاكر الأمريكي، و56 مليونا و235 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds

يركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

الجزء الأول من الفيلم من تأليف وإخراج جارى روس، ومن بطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون وليام هيمسورث وويلو شيلد واليزابيث بانك وويس بينتلى وستانلى لوتسى.