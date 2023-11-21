-->

Wednesday, 22 November 2023 09:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيلم الرعب Five Nights At Freddy's يحقق 271 مليون دولار حول العالم

11/21/2023 11:31:39 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فيلم الرعب Five Nights at Freddy's إيرادات وصلت إلى 271 مليونا و913 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 27 أكتوبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures International، ووصلت مدته إلى ساعة و49 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات العمل بين 132 مليونا و670 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و139 مليونا و243 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Five Nights at Freddy's يدور في عام 2000، حيث يحصل شاب يائس على وظيفة في مطعم بيتزا سيء السمعة مهجور منذ فترة طويلة وله ماض مظلم، ويصطحب معه أخته الصغيرة، وعندما يكتشفون الأرواح المضطربة والإلكترونيات المتحركة الانتقامية بداخلهم، يجب عليهم مواجهة ذكرياتهم المؤرقة، وبمساعدة ضابط شرطة غامض، يكافحون لإنقاذ أرواحهم وكشف الأسرار الشريرة الكامنة في بيتزا فريدي فازبير.

فيلم الرعب Five Nights at Freddy's من بطولة جوش هوتشرسن، بايبر روبيو، إليزابيث ليل، ماثيو ليلارد، ماري ستيوارت ماسترسون، كات كونر ستيرلنج، ديفيد ليند، كريستيان ستوكس، جوزيف بوليكين، جرانت فيلي.








MENAFN21112023000132011024ID1107468454

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث