فيلم الرعب Five Nights At Freddy's يحقق 271 مليون دولار حول العالم

MENAFN - Youm7) حقق فيلم الرعب Five Nights at Freddy's إيرادات وصلت إلى 271 مليونا و913 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 27 أكتوبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures International، ووصلت مدته إلى ساعة و49 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات العمل بين 132 مليونا و670 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و139 مليونا و243 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Five Nights at Freddy's يدور في عام 2000، حيث يحصل شاب يائس على وظيفة في مطعم بيتزا سيء السمعة مهجور منذ فترة طويلة وله ماض مظلم، ويصطحب معه أخته الصغيرة، وعندما يكتشفون الأرواح المضطربة والإلكترونيات المتحركة الانتقامية بداخلهم، يجب عليهم مواجهة ذكرياتهم المؤرقة، وبمساعدة ضابط شرطة غامض، يكافحون لإنقاذ أرواحهم وكشف الأسرار الشريرة الكامنة في بيتزا فريدي فازبير.

فيلم الرعب Five Nights at Freddy's من بطولة جوش هوتشرسن، بايبر روبيو، إليزابيث ليل، ماثيو ليلارد، ماري ستيوارت ماسترسون، كات كونر ستيرلنج، ديفيد ليند، كريستيان ستوكس، جوزيف بوليكين، جرانت فيلي.



