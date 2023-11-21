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سما إبراهيم لـ اليوم السابع : الوقوف على خشبة المسرح القومى شرف

11/21/2023 11:31:36 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الفنانة سما إبراهيم
لـ " اليوم السابع " انها تتشرف
بالوقوف على خشبة المسرح القومى والانضمام الى فريق عمل مسرحية " الحفيد
" لافتا أن الوقوف على خشبة المسرح القومى فخر لأى فنان وأنه كان حلم من أحلامها
،وأعربت سما عن سعادتها نجاح الأيام الأولى من العرض ،ووجهت شكرها لكل فريق العمل وزملائها
النجوم الذين ساعدوها ودعموها، كما وجهت الشكر لكل مسئولي المسرح القومى والمخرج
يوسف المنصور الذى كان
داعم رئيس لها




مسرحية الحفيد





مسرحية الحفيد





مسرحية الحفيد

مسرحية "الحفيد" مأخوذة عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، حيث سبق وجرى تقديمها خلال فيلم "الحفيد" عام 1974، وهذه المرة الأولي التي تقدم فيها في شكل عرض مسرحي

ويناقش العرض العادات والتقاليد الأسرية بشكل كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير الذي يتركه في الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

شارك في المسرحية حين عرضها في الموسم الأول لها عدد كبير من أبناء المسرح القومي وعلى رأسهم تامر فرج، عادل عفر، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور،رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبدالرازق، نشوى علي عبدالرحيم، ندا عفيفي، وعبدالباري سعد وديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.







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