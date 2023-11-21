ريدلي سكوت لـ منتقدي Napoleon : الفرنسيون لا يحبون أنفسهم

MENAFN - Youm7) رد المخرج العالمى ريدلي سكوت على نقاد السينما الفرنسيين بعد أن نشروا سلسلة من المراجعات السلبية لفيلمه الجديد "Napoleon "، على الرغم من تلقي العمل الجديد مراجعات إيجابية بشكل عام من قبل النقاد في المملكة المتحدة، إلا أن العديد من التعليقات الفرنسية كانت أقل لطفًا، حيث شبهتها صحيفة لوفيجارو بـ "باربي وكين تحت الإمبراطورية".

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، رد سكوت قائلاً: "إن الفرنسيين لا يحبون أنفسهم حتى، والجمهور الذي عرضته عليه في باريس، أحبه."

ريدلى سكوت

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها سكوت عناوين الأخبار خلال الترويجلـ فيلمه الجديد Napoleon، فى وقت سابق من هذا الشهر، رد على شرح تيك توك للمؤرخ دان سنو حول عدم دقة الفيلم، بما في ذلك تورط Napoleon في معركة الأهرامات عام 1798 وكيف أنه "لم يسبق له قط" قيادة هجوم فرسان فرنسي، حيث قال سكوت: "احصل على حياة، وأميل إلى أن أكون بصريًا قبل كل شيء، قبل الكلمة المكتوبة."

سيتم إصدار الملحمة التاريخية في دور السينما اعتبارًا من 22 نوفمبر الجارى، وتصل مدة الفيلم إلى 157 دقيقة.

ليس لدى المخرج العالمى ريدلي سكوت سوى القليل من الوقت لأي شخص يشير إلى الأخطاء التاريخية في فيلمه القادم "Napoleon"، حيث سُئل المخرج من قبل مجلة نيويوركر عن الردود على الفيديو الدعائى للعمل، وبالأخص تحليل للمؤرخ التليفزيوني دان سنو حول عدم الدقة، بما في ذلك تورط نابليون في معركة الأهرامات عام 1798 وكيف أنه لم يسبق له قيادة هجوم سلاح الفرسان الفرنسي.

وأجاب المخرج في حديثه عن فيلمه الجديد Napoleon: "أميل إلى أن أكون بصريًا قبل الكلمة المكتوبة".

عندما طلب من سكوت الرد على مدققي الحقائق التاريخية، كان سكوت صريحًا في رده، حيث صرح قائلا: "احصل على حياة".

يلعب خواكين فينيكس دور نابليون بونابرت في فيلم Napoleon، الذي يتتبع صعود الزعيم الفرنسي إلى السلطة وعلاقته بالإمبراطورة جوزفين (فانيسا كيربي). ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين طاهر رحيم وبن مايلز وروبرت إيفريت.



