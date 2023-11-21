نبيلة حسن: القراءة المسرحية صيغة إبداعية للتعرف على عوالم المؤلف

قالت د. نبيلة حسن رئيس مهرجان القراءة المسرحية وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية إن القراءة المسرحية هي صيغة إبداعية تجمع بين المؤدي والمتلقي في حضور النص المسرحي، وبما يتنافى تماما مع فكرة إقامة عرض مسرحي بتكاليف إنتاجية باهظة، فالممثل يجتهد بصوته وأدائه والمتلقى يرتقى بخياله فيترجم كل ما يسمعه إلى صور بصرية وصولا إلى ما بين السطور من معان ودلالات تخرج بالنص من الحدود المادية إلى قراءات وتصورات أعمق واهم من المعنى المباشر للحوار المكتوب

وتضيف د. نبيلة حسن : تعتمد القراءة المسرحية على قراءة الممثل من النص والتجسيد من خلال الصوت ولغة الجسد المصاحبة له لإظهار كافة أشكال التعبير عن مشاعر الشخصيات، ويمكن استخدام الإكسسوار والإضاءة والحركة والايحاء وكافة عناصر الموسيقى والمؤثرات وخلافه ولكن في حدود ضيقة لإيضاح وتفسير رؤية المؤلف لما بين السطور.

جدير بالذكر أن الدكتورة نبيلة حسن ولدت في عام 1966، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت في مسلسلات (الكعبة المشرفة، محمد رسول الله، سنبل بعد المليون)، كما شاركت في أفلام (النمر الأسود، الحدق يفهم، ليلة القبض على فاطمة، ممنوع في مدرسة البنات). وعلى الصعيد الأكاديمي عملت نبيلة حسن كمديرة للمركز القومي لثقافة الطفل بين عامي 2008 و2011، ورئيسة قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية ، وهي الشقيقة الكبرى للممثلان مؤمن حسن ونادر حسن.



