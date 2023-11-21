ماذا يمكن أن تعرفه عن شخصية الآخرين من خلال مظهرهم؟



شخص يبتسم

الشخص المنفتح يميل للابتسام بشكل طبيعى طوال الوقت، وبسهولة شديدة، ويعرف الشخص المنفتح بالابتسامة التي تزين وجه، أما الشخص الانطوائى يحاول أن يحتفظ بالابتسامة

داخله في بعض المواقف العامة التي يمر بها.



فتاة تبتسم

إن طريقة مشى الشخص تظهر الكثير من شخصيته، ووفقاً للغة الجسد عندما يمشى الشخص بشكل سريع ومستقيم، فهو قد يكون شخصا منطقيا ومنظما وقد تكون لديه شخصية جادة تحب المنافسة.

وإذا كان يمشى وأكتافه مرفوعة إلى الخلف، والرأس مرفوعة فهذا يدل على أن الشخص يميل أن يكون صاحب كاريزما عالية وماهر على النطاق الأجتماعى، مع خطف الأضواء من الناس من حوله.

أما إذا كان الشخص يسير بخفة عالية على أصابع قدميه ويميل إلى النظر على الأرض فهذا يدل إلى أن الشخص منطوى ومهذب.



طريقة المشى

قد يعبر اختيار الحذاء على شخصية الفرد، فقد يكون الشخص الذى يرتدى حذاء مريح يميل أن يتمتع بشخصية مقبولة واجتماعية. والشخص الذى يرتدى حذاء كاحل يكون أميل للعدوانية بدرجة كبيرة.

والشخص الذى يرتدى حذاء غير مريح قد يتميز بشخصية هادئة رصينة، أما الشخص الذى يحب أن يختار حذاء جيد وعالى الجودة، فهو شخص قلق ويتوتر من أقل شيء.