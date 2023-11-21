ماذا يمكن أن تعرفه عن شخصية الآخرين من خلال مظهرهم؟

(MENAFN
- Youm7) لا يمكنك الحكم على الكتاب من غلافه، باستثناء بعض الأحيان، يمكنك ذلك. ووفقًا للعديد من الدراسات البحثية، يمكن في الواقع توقع طبيعة الشخصية من خلال مظهر الشخص، فوفقًا لموقع "HackSpirit" هناك بعض
السمات
التي يمكننا التنبؤ بها بدقة وما قد توصله من خلال المظهر.
سمات معينة تظهر شخصية الناس بسهولة:
شخص يبتسم
عن طريق الابتسامة:
الشخص المنفتح يميل للابتسام بشكل طبيعى طوال الوقت، وبسهولة شديدة، ويعرف الشخص المنفتح بالابتسامة التي تزين وجه، أما الشخص الانطوائى يحاول أن يحتفظ بالابتسامة
داخله في بعض المواقف العامة التي يمر بها.
فتاة تبتسم
طريقة المشى:
إن طريقة مشى الشخص تظهر الكثير من شخصيته، ووفقاً للغة الجسد عندما يمشى الشخص بشكل سريع ومستقيم، فهو قد يكون شخصا منطقيا ومنظما وقد تكون لديه شخصية جادة تحب المنافسة.
وإذا كان يمشى وأكتافه مرفوعة إلى الخلف، والرأس مرفوعة فهذا يدل على أن الشخص يميل أن يكون صاحب كاريزما عالية وماهر على النطاق الأجتماعى، مع خطف الأضواء من الناس من حوله.
أما إذا كان الشخص يسير بخفة عالية على أصابع قدميه ويميل إلى النظر على الأرض فهذا يدل إلى أن الشخص منطوى ومهذب.
اختيار الحذاء:
طريقة المشى
قد يعبر اختيار الحذاء على شخصية الفرد، فقد يكون الشخص الذى يرتدى حذاء مريح يميل أن يتمتع بشخصية مقبولة واجتماعية. والشخص الذى يرتدى حذاء كاحل يكون أميل للعدوانية بدرجة كبيرة.
والشخص الذى يرتدى حذاء غير مريح قد يتميز بشخصية هادئة رصينة، أما الشخص الذى يحب أن يختار حذاء جيد وعالى الجودة، فهو شخص قلق ويتوتر من أقل شيء.
الحذاء
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