حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 22 نوفمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج،ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 22 نوفمبر: ترقية

مواليد

برج الثور أصدقاء أوفياء يحملون وفاء من نوع نادر، يتمتعون بشخصيات طيبة وصادقة وحنونة وقدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل.

برج الثور فى حظك اليوم 22 نوفمبر

الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية، ومواليد هذا البرج يقدمون عطاء غير محدود، ولديهم روح مرحة، محبون للحياة ولا يحبون المشكلات.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور عادل إمام، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

أنت شخص مبدع بالفطرة تعمل بجد واجتهاد طوال الوقت، وتتوقع أن تحصل على مقابل لما تقوم به من إخلاص فى العمل، وقريبا ستحصل على هذا المقابل وستحصل على ترقية مهمة فى عملك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

علاقتك العاطفية مع شريك حياتك تستقر مؤخرًا، ولكنك تشعر أن هناك ما تريد الإفصاح عنه لكى يتضح كل شىء أمام الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

ينصحك الجميع بممارسة التمارين الرياضية، لاستعادة لياقتك البدنية مع البعد عن العادات الغذائية الخاطئة، حتى تصبح صحتك أفضل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم فى ردود أفعالك حتى لا تخسر أهم علاقاتك الإنسانية، فالصمت هو مفتاحك الفترات المقبلة.





برج الأسد.. حظك اليوم الأربعاء 22 نوفمبر: ابذل جهدا

يجيد مولود برج الأسد تنظيم الأعمال وتوزيعها على الآخرين بصورة تحفظ له حق معالجة القضايا الأساسية دون القضايا الهامشية أو التى لا طائل منها.

برج الأسد فى حظك اليوم 22 نوفمبر

يختص أصحاب برج الأسد ببعض الصفات التى تجعل له مميزات لا يستطيع غيره القيام بها منها أعمال التنظيم وترتيبها بصور لا تجعله يقع فى مشكلات.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد كارول سماحة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

إذا كنت تريد أن تحافظ على ما وصلت إليه فى العمل، فعليك بذل الكثير من الجهد حتى تستطيع الحفاظ على تقدمك الذى اعتاد عليه رؤسائك فى العمل.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اليوم يعود الاستقرار بينك وبين الحبيب، فربما يدعوك إلى الخروج فى نزهة لقضاء الأوقات الجميلة والممتعة التى تساعد على إصلاح الأمور بينكما.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

اليوم تبدأ فى ممارسة الرياضة والأنشطة التى تنشط دورتك الدموية وتمنحك الطاقة والنشاط، وسوف تشعر بالتحسن فى الحالة الصحية بشكل ملحوظ.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

ربما يدعوك الأصدقاء إلى الخروج لتناول العشاء أو الذهاب إلى النادى، حاول أن تختار ما يحلو لك بما يتناسب مع طبيعتك وحاول التركيز على الأماكن التى تساعدك فى التعرف على العديد من الأشخاص الجدد، فقد تتمكن من الدخول فى بعض المشروعات الجديدة مع هؤلاء.





برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 22 نوفمبر: تغيرات إيجابية

يعرف عن مولود برج الميزان

أنه شخصية جيدة التعامل بشكل كبير مع كل المحيطين، يمكنه تنفيذ الخطط والقيام بالمهام المطلوبة فى أسرع وقت محب للسفر، قادر على تحمل الضغوطات والمسئوليات بشكل جيد.

برج الميزان فى حظك اليوم 22 نوفمبر

مولود برج الميزان من أشهر مواليد الأبراج فى خفة الدم والكوميديا، محب للعلاقات قادر على تنسيق ملابسه بشكل جيد، يمتلك قدرا كبيرا من الطاقة الإيجابية محب للعدل ومنصف للعدالة لا يجيد ظلم الأشخاص.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبد الوهاب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى

حافظ على مكانتك فى العمل وتجاهل التفكير فى التنقلات من العمل

لعمل آخر حافظ على الثبات مع التجديد والتقدم بشكل جيد وتعاون مع زملائك.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تجعل ضغط العمل يؤثر على علاقتك بشريك حياتك فى الفترات المقبلة، وحاول أن توفر وقتا للحديث معه والنقاشات التى تهم حياتكما كى لا تتصاعد المشكلات بينكما.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

توقف عن التدخين وممارسة التمارين الرياضية خلال الفترات الحالية، وتناول كميات مناسبة من السوائل، وحافظ على ممارسة التمارين الرياضية.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن يحصل على تغيرات فى الوزن، لذا هو بحاجة للحد من تناول الأكلات فى أوقات متأخرة أيضًا هو بحاجة للتخلص من الدهون بقدر كبير.





برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 22 نوفمبر: تحلى بالهدوء

يمتلك برج الدلو

نوعا خاصا من الهدوء والرضا عن النفس، يحب مساعدة من حوله، إنسان حساس مشاعره صادقة، يعمل بإخلاص شديد ولا يمل من استمرار النجاح وتحقيق الأهداف، ورغم ذلك يعشق الوحدة.

برج الدلو فى حظك اليوم 22 نوفمبر

مواليد برج الدلو يبتعدون عن الأعمال الروتينية والوظيفية والأعمال المكتبية نظرا لندرة التجديد فيها، وتناسبهم أيضا الأعمال التى تعتمد على التنقل والسفر والأعمال الحرة.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة شادية، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

مولود برج الدلو مرشح فى هذه الفترة للحصول على ترقية ستغير من شأنه فى مجال العمل، وذلك نتيجة الجهد الوفير الذى بذله فى الفترة الماضية، وذلك يمنحه الشعور بالسعادة.

حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيد العاطفى

تشعر بالحالة النفسية السيئة نتيجة ابتعاد الحبيب عنك فى الفترة الأخيرة، تحلى بالهدوء حتى تستطيع التفكير فى الطريقة التى تعيد الأمور بينك وبين الشريك إلى سابق عهدها.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحة

حاول السيطرة على أعصابك والتمتع بالهدوء، وتخلى عن الانفعال حتى لا يؤثر ذلك الأمر على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلة

ينصح علماء الفلك مواليد برج الدلو إذا كان الطقس جيدًا محاولة تجديد النشاط، من خلال طرح فكرة القيام برحلات ونزهات فى الطبيعة مع المقربين.





برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 22 نوفمبر: صارح بمشاعرك

مولود برج الحوت

من الأبراج التى تتسم بالتسامح والحب لمن حوله، يجيد الحوار ويعرف قيمته جيدًا، ولا يبالى الثرثرة التى لا تفيد.

برج الحوت فى حظك اليوم الأربعاء 22 نوفمبر

يعانى مولود برج الحوت من طيبته الشديدة التى قد توقع به فى مواقف لا يحسد عليها، لذلك تجده فى بعض الأحيان يحب أن يكون بمفرده.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الشاعر الفلسطينى محمود درويش، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

الشاعر محمود درويش برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

غالبًا يصادفك اليوم خبرا سعيدا فى أجواء العمل، لا تتعجل الأمور واتركها تسير فى مسارها الطبيعى، حاول أن تجد لغة للحوار مع أحد الزملاء الذى يشعر من جانبك ببعض من التعنت.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

المصارحة بالحب لا تعيب صاحبها، لكن إخفاء المشاعر ومحاولة البعد عن الشخص الذى تتمناه يتعبك ويجعلك دائمًا فى حالة توتر وحزن، شارك الحبيب بمشاعرك.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

قد تؤدى الضغوط النفسية التى تمر بها هذه الفترة إلى المزيد من العصبية والتوتر، الذى يؤثر على صحتك النفسية وقوة تركيزك بشكل سلبى.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

كل منا يمتلك نقاط الضعف والقوة التى تساعده على التماشى مع الأمور اليومية، فحاول ألا تظهر نقاط ضعفك أمام الآخرين حتى لا يتم استغلالها ضدك سواء عن قصد أو بدون.





برج الجدى.. حظك اليوم الأربعاء 22 نوفمبر: شهرة ومال

يتصف مولود

برج الجدى

بالعديد من الصفات الإيجابية، فهو شخصية تجيد التواصل مع الآخرين محب للعمل يحب السعى يجيد تكوين الصداقات بشكل عاقل، أحيانا يميل إلى الغموض.

برج الجدى فى حظك اليوم 22 نوفمبر

يعرف برج الجدى بأنه شخصية هادئة الطبع يجيد إدارة العلاقات المهنية، محب للعمل ووضع الخطط، يجيد التعامل بفكر متطور، مع حل المشكلات بشكل إيجابى وحكيم.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الجدى وحظك اليوم على الصعيد المهنى

الفترة الحالية فترة ازدهار لمولود برج الجدى لذا حافظ على مكانتك فى الفترات الحالية واجتهد فى وضع الخطط كى تحصل على ما تريد، فى الفترات المقبلة.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تخلص من التوتر والقلق الناتج عن التفكير فى الماضى، حاول أن تبدأ من جديد فى العلاقة العاطفية بينك وبين شريك حياتك، ورتب الخطط التى تجعل هناك تنوع فى اليوم بدلاً من الروتين.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحى

تناول الأكلات المتنوعة وحافظ على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، وتخلص من الملل عن طريق الاستيقاظ فى وقت مبكر، وتناول كميات كبيرة من المياه.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن الفترات المقبلة من أفضل أوقاته ازدهارا وتنوعا فى العمل وتصالحا مع أخطاء الماضى، أيضًا يمكن أن يحصل على شهرة واسعة ومال كثير من حيث لا يدرى.





برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 22 نوفمبر: سفر

مولود

برج القوس من الشخصيات التى لا تجيد الكذب ولا يحب النفاق والتغافل، ويفضل أن يكون على علم بما يدور حوله، يتحلى بالمرح واللعب عاشق للحياة.

برج القوس فى حظك اليوم 22 نوفمبر

برج القوس من الشخصيات المستقلة بذاتها يجيد بناء نفسه بنفسه محب للسعى محب لتكوين العلاقات الاجتماعية يجيد إدارة لغة الحوار، يمتلك قدرا كبيرا من الذكاء.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة نيللى كريم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

من الأفضل أن يكون لديك وقت منظم كى تقوم بجميع المهام المطلوبة منك فى أسرع وقت ممكن، أيضًا تجنب الدخول فى أى أحاديث تخص العمل واجتهد بشكل دائم.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

شريك حياتك لا يفضل الاسئلة الكثيرة، فحاول أن تحافظ على رغبته وتخلص من أى قيود تحيطه به، فهو شخص مسئول ويكره الأوامر فحاول الحفاظ على العلاقة بشكل أفضل.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

تخلص من الوزن الزائد وتناول مكسرات بقدر متوسط على مدار الأسبوع، ويفضل أن تبتعد عن الملح والسكريات وتناول كميات كبيرة من المياه.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أنه خلال الفترات المقبلة يمكن أن ينتهى من إجراءات السفر للخارج والحصول على بعض التغيرات التى تجعل حياته أفضل.





برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 22 نوفمبر: تصالح مع شريك الحياة

يشتهر مولود

برج العذراء بالعديد من الصفات، فهو من أكثر الشخصيات المسئولة فى الحياة، لديه قدرة كبير جدًا على تحمل المسئوليات، أيضًا هو شخصية قيادية ناجحة يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير جدًا.

برج العذراء فى حظك اليوم 22 نوفمبر

يخشى مولود برج العذراء الأمراض والخوف من المستقبل، أيضًا هو شخصية شكاكة بشكل كبير، لكنه شخص طيب القلب حسن التعامل يجيد التصرف فى المواقف الصعبة.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تنخرط وراء المشكلات الشخصية التى لا تخصك، واجعل تركيزك كله فى العمل وتجنب الدخول فى أى خلافات تسبب فى توقف العمل.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حاول أن تكون مصدر أمان لشريك حياتك فى الفترات المقبلة، وحاول أن تتوقف عن فعل السلوكيات التى تثير غضبه وقدم له الدعم.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على نشاطك فى الفترات الحالية وتخلص من الكسل واجتهد فى عمل نظام غذائى صحى خالٍ من الدهون، وابتعد عن تناول السكريات كى لا يزيد وزنك.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يحصل على تغيرات وتحقيق أهداف إيجابية فى الحياة المهنية، وتصالح مع شريك حياتك بشكل جيد يجعله يسعد فى حياته.





برج الحمل.. حظك اليوم الأربعاء 22 نوفمبر: فكر بشكل منطقى

مولود برج الحمل يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلك سرعة بديهة عالية وذكى بشكل كبير، ومن السهل أن يتقبل الرأى الآخر بصدر رحب، ويحب أن يعيش بعيدا عن أرض الواقع.

برج الحمل فى حظك اليوم 22 نوفمبر

مولود برج الحمل يتمتع بأنه يحب المرح والفكاهة، ولديه قلب من ذهب، ويعشق التعرف على أماكن جديدة، والمغامرة طوال الوقت، وقد يقع فى بعض الأزمات المالية.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تسمع للشخص الذى يتحدث معك، وحذ قرارات سريعة وحاسمة، ولا تتهور فى قول شىء قد تندم عليه فيما بعد، وكن صاحب المبادرة فى العمل الذى تقوم عليه.

برج الحمل حظك اليومعلى الصعيد العاطفى

خذ خطوة جادة نحو شريك الحياة المستقبلى، وادعمه طوال الوقت، وثق به حتى يشعر أنك تحبه بحق، واغرقه بمشاعرك الرقيقة، ليعلم أن سعيد الحظ أنه وجدك فى طريقه.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

نظم مواعيد نومك، ولا تسهر لوقت متأخر من الليل، وقلل من تناول الكافيين الذى تشربه خلال ساعات اليومن، خاصة فى الأوقات المتاخرة، مع تناول طعام صحى متوازن.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

حاول أن ترشد من نفقاتك خلال الفترة الحالية، وكن ذكيا فى التعامل مع الأمور من حولك، ولا تكن سريع الغضب من أقل شىء، حتى تفكر بشكل منطقى ومنظم.





برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 22 نوفمبر: مهارة عالية

مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات، منها أنه يملك ذكاء حادا، وقوة إرادة عالية، تمكنه من تحقيق كل أهدافه بسهولة، ويجد العديد من الحلول المتطورة.

برج العقرب فى حظك اليوم 22 نوفمبر

مولود برج العقرب يتمتع بجاذبية كبيرة وغموض يزيدان من جاذبيته، ويملك حسا مرهفا، ومن السهل أن يحتفظ بالأسرار، وقادر على تخطى التحديات المختلفة بجرأة.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

تملك المهارة العالية والخبرات المتراكمة التى تفيدك فى مشروعك الخاص، مع القدرة على الحصول كل المكاسب من شدة ذكاء، ما يجعل من حولك ينبهر بشخصيتك الرائعة.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

احتوى شريك الحياة، بالقدر الكافى ليشعر بحنانك وحبك، الذى تشعر به، وتحدث معه كل فترة لمزيد من الترابط العاطفى بينكما، مع إحضار هدية جميلة له بدون مناسبة.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

عليك أن تمارس التمارين الرياضية بشكل منتظم، مع تناول الطعام الصحى، الذى يحتوى على الخضراوات والفاكهة الطازجة، واحمل زجاجة الماء معك أينما ذهبت.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

تحدث بكل آرائك المدهشة عن أفكارك الجريئة التى خارج الصندوق، مع إعطاء النصيحة لمن يحتاجها من زملائك، لأنك شخص جدير بالثقة والخلق الحميد.





برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 22 نوفمبر: كن محل ثقة

مولود برج الجوزاء يتميز بعدة صفات منها أنه اجتماعى من الدرجة الأولى، ويملك شعبية جارفة تمكنه من اكتساب الأصدقاء بسهولة شديدة، لشدة لباقته ومهارته فى التواصل مع الناس.

برج الجوزاء فى حظك اليوم 22 نوفمبر

مولود برج الجوزاء يتمتع بأنه قادر على تجاوز جميع المخاطر والتحديات التى يمر عليها، ويجد لها أكثر من حل، لأنه يمتلك العديد من المواهب التى تمكنه من فعل الكثير.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل أحمد رمزى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى

عليك أن تبدأ فى مشروع جديد حتى تعمل عليه بكل تركيزك، ولا تفوت أى فرصة للحصول على معلومات تنفعك فى عملك الجديد وكن محل ثقة من الجميع.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

عليك أن تحصل على الحب الحقيقى من خلال معرفة شريك الحياة المستقبلى بشكل أوضح، مع معرفة جوانب الشخصية المختلفة له، ليكون هناك توافق كبير بينكما.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى

حاول أن تشترك فى صالة اللياقة البدنية، لتشعر بالطاقة والنشاط والحيوية، مع الحصول على الطعام الصحى الذى يحتوى على العناصر الغذائية المفيدة.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

حاول أن تقوم بالمهام المكلف بها بكل هدوء، ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، حتى تشعر بالارتياح والثقة، مع تقييم عملك كل فترة لتعرف مدى تقدمك لتصل للمستوى المطلوب من النجاح.





برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 22 نوفمبر: لا تفكر فى الماضى

مولود برج السرطان يتميز بعدة صفات منها أنه سريع الأنفعال ويتأثر من الأشياء من حوله، وعاطفى ورمانسى لأقصى درجة، ويملك مشاعر ورهفة حساسة.

برج السرطان فى حظك اليوم 22 نوفمبر

مولود برج السرطان يتمتع بأنه يملك حدسا قويا، وقادر على فهم الأمور من حوله، ومن السهل أن يتأقلم مع الأحداث المتغيرة ويتعامل معها بشكل ذكى منقطع النظير.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تنتهز الفرصة التى أمامك، فقد تفتح لك أبوابا كبيرة من النجاح، لم تكن تتوقعها، مع التطوير من الذات حتى تصل لمكانة عالية، واستشر أهل الخبرة.

برج السرطان حظك اليومعلى الصعيد العاطفى

لا تفكر فى الماضى بكل جراحه حتى ولو كنت لا تزال تحب الشريك السابق، عش حياتك وتطلع إلى الأمام مع شريك حياة جديد يؤمن بك ويقدرك ويشعر بالامتنان بجوارك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

لا تتناول الوجبات السريعة التى تحتوى على لسعرات حرارية عالية، وكن متوازنا، ومارس رياضة المشى نصف ساعة فى اليوم، مع شرب الماء لترطيب الجسم.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

إذا أردت أن تكمل دراستك العليا، حاول أن تشترك فى مجال تحبه، لتفيد نفسك وكل من حولك، مع الحصول على قسط من الراحة لتشعر بالاسترخاء والهدوء.



