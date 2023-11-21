5 نصائح لحماية شعرك وتعزيز صحته خلال النوم

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- Youm7) الشعر هو تاج كل فتاة، ولهذا عليها أن تهتم به، وترعاه، لتشعر بالفخر والثقة بالنفس والسعادة، وقد يتأثر الشعر ببعض العوامل الجوية مثل الأتربة، ويمكن أن تؤثر طريقة النوم فى المساء على
خصلات الشعر ، ويوجد بعض النصائح التي يمكن من خلالها المحافظة على الشعر بشكل كبير، ليصبح أكثر نعومة وصحة، ولمعرفة كيف ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "Timesofindia".
طرق بسيطة لحماية الشعر أثناء النوم
تجنب الأربطة المرنة
الأربطة المرنة قادرة على التأثير على الشعر بالسلب، ومن السهل أن تلحق الضرر بالشعر أثناء فترة النوم، فقد تقوم السيدة بعمل قصة شعر رائعة، وفى المساء تقوم بعمل تسريحة شعر على شكل ذيل حصان، مربوطة بشريط مطاطى، ما يسبب الضغط على جذع الشعر وجذوره.
الشعر أثناء النوم
وضع العلاجات فى الليل
يمكن أن يتم وضع العلاجات فى الساعات من الليل، للعناية بأطراف الشعر الجافة أو المتقصفة، فيمكن وضع زجاجة صغيرة من زيت الليمون في كوب من الماء الساخن، حتى يصبح الزيت أكثر سيولة، ثم يتم وضع الزيت على أطراف الشعر حتى فروة الرأس، وعمل كعكة عالية أو جديلة، مع لف الشعر بوشاح حريرى، أو قماش ناعم مثل الساتان حتى لا تتطلخ الوسائد ما يفعل الكثير للشعر أثناء فترة النوم، ويمكن في الصباح استخدام شامبو على الشعر.
لف الشعر
يمكن لف الشعر حول نفسه، فى عقد علوية فى أعلى الرأس، مع استخدام ربطة شعر من القماش لتثبيته، لتكون مرنة على خصلات الشعر، ما يحافظ على تموج الشعر وجعله رائعا ومميزا.
الشعر اثناء النوم
غطاء وسادة مناسب
قد يتسبب غطاء الوسادة القطنى فى شد خصلات الشعر، لكن أفضل غطاء للوسادة الذى يمكن أن تحافظ على الشعر هو الحرير أو الساتان، ويمكن لف الشعر بوشاح من الحرير أو حتى الساتان لحماية الشعر من أي تساقط.
تمشيط الشعر قبل النوم
من أفضل الأمور التى يمكن الفتاة أن تقوم بها هى تمشيط الشعر قبل ساعات النوم فى المساء، ويجب استخدام فرشاة بأسنان واسعة، مع تمشيط الشعر من الجذور وحتى الأطراف، في عدة دقائق، ما يساعد على تحريك الزيوت الطبيعية لفروة الرأس عبر الشعر.
الشعر اثناء النوم
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