5 نصائح لحماية شعرك وتعزيز صحته خلال النوم

MENAFN - Youm7) الشعر هو تاج كل فتاة، ولهذا عليها أن تهتم به، وترعاه، لتشعر بالفخر والثقة بالنفس والسعادة، وقد يتأثر الشعر ببعض العوامل الجوية مثل الأتربة، ويمكن أن تؤثر طريقة النوم فى المساء علىخصلات الشعر ، ويوجد بعض النصائح التي يمكن من خلالها المحافظة على الشعر بشكل كبير، ليصبح أكثر نعومة وصحة، ولمعرفة كيف ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "Timesofindia".





طرق بسيطة لحماية الشعر أثناء النومتجنب الأربطة المرنة

الأربطة المرنة قادرة على التأثير على الشعر بالسلب، ومن السهل أن تلحق الضرر بالشعر أثناء فترة النوم، فقد تقوم السيدة بعمل قصة شعر رائعة، وفى المساء تقوم بعمل تسريحة شعر على شكل ذيل حصان، مربوطة بشريط مطاطى، ما يسبب الضغط على جذع الشعر وجذوره.



الشعر أثناء النوم



وضع العلاجات فى الليل

يمكن أن يتم وضع العلاجات فى الساعات من الليل، للعناية بأطراف الشعر الجافة أو المتقصفة، فيمكن وضع زجاجة صغيرة من زيت الليمون في كوب من الماء الساخن، حتى يصبح الزيت أكثر سيولة، ثم يتم وضع الزيت على أطراف الشعر حتى فروة الرأس، وعمل كعكة عالية أو جديلة، مع لف الشعر بوشاح حريرى، أو قماش ناعم مثل الساتان حتى لا تتطلخ الوسائد ما يفعل الكثير للشعر أثناء فترة النوم، ويمكن في الصباح استخدام شامبو على الشعر.

لف الشعر

يمكن لف الشعر حول نفسه، فى عقد علوية فى أعلى الرأس، مع استخدام ربطة شعر من القماش لتثبيته، لتكون مرنة على خصلات الشعر، ما يحافظ على تموج الشعر وجعله رائعا ومميزا.



الشعر اثناء النوم

غطاء وسادة مناسب

قد يتسبب غطاء الوسادة القطنى فى شد خصلات الشعر، لكن أفضل غطاء للوسادة الذى يمكن أن تحافظ على الشعر هو الحرير أو الساتان، ويمكن لف الشعر بوشاح من الحرير أو حتى الساتان لحماية الشعر من أي تساقط.

تمشيط الشعر قبل النوم

من أفضل الأمور التى يمكن الفتاة أن تقوم بها هى تمشيط الشعر قبل ساعات النوم فى المساء، ويجب استخدام فرشاة بأسنان واسعة، مع تمشيط الشعر من الجذور وحتى الأطراف، في عدة دقائق، ما يساعد على تحريك الزيوت الطبيعية لفروة الرأس عبر الشعر.

الشعر اثناء النوم