أفكار مختلفة لتنسيق ديكور غرفة المعيشة باللون الأحمر.. عصرية وجريئة

(MENAFN
- Youm7)
يعتبر اللون الأحمر خيارًا جريئًا ومثيرًا لاستخدامه فى
ديكور
غرفة المعيشة، يمنح اللون الأحمر شعورًا بالحيوية والطاقة، ويعزز الحماس والنشاط في المساحة، يمكن أن يكون اللون الأحمر مثيرًا وجميلًا عندما يتم تنسيقه بشكل جيد مع الألوان الأخرى في الديكور، مثل الأبيض أو الأسود أو الرمادي، لإضفاء لمسة من الأناقة والتوازن.
ونستعرض فى التقرير التالى بعض النصائح لجعل غرفة المعيشة الأفضل باللون الأحمر، وفقاً لموقع "studio".
نصائح لعمل غرفة المعيشة باللون الأحمر
استخدام درجات اللون الأحمر
يمكن اختيار اللون الأحمر
لغرفة المعيشة بدرجات متفاوتة لعمل تناغم كبير، فيمكن طلاء الجدران باللون الأحمر مع اختيار أثاث ومنسوجات وإكسسورات الديكور، وهو اختيار لون واحد وتكوين مشروع لتصميم داخلى مميز بأقل قدر من التباين، واللون الأحمر يعطى الكثير من المساحة المفتوحة الكبيرة ويمكن خفض درجة اللون أو على حسب المزاج.
ديكور
استخدام اللون كخلفية جريئة
يجب على الشخص أن يعرف لما يحتاج اللون الأحمر فى المنزل، فقد يكون يريد اللون لتهدئة الأعصاب، فيمكن اختيار ظل من الأحمر غير صارخ ولكن يكون هادئا، بدرجة خفيفة تكون مناسبة للمكان، فيمكن اختيار اللون الأحمر مع اللون البنى لتحقيق تناسق وأقل حدة، ويمكن اختيار الطوب أو الخشب للتخفيف من شدة اللون.
خلفية
اصنع جوا مريحا باللون
يعتبر اللون البنى المحمر لونا عتيقا ومميزا وفخما، يناسب الأماكان الراقية، ويمكن اختيار ذلك الظل كالون محايد في غرفة المعيشة الحمراء، ومن السهل أن يكمل اللون الأحمر اللون الأبيض، ويمكن وضع نباتات كشكل من أشكال الغابة، للحصول على شكل مثالى غاية في الأناقة والرقى.
اللون الأحمر
إضافة اللون الأحمر مع اللون البنى مع اللون البرقوقى
لون المارون هو لون غامق ونابض للحياة في نفس الوقت، يحتوى على اللون الأحمر مع اللون البنى مع اللون البرقوقى، ويوجد ألوان تكون رائعة عليه بكل جدارة مثل اللون الأبيض والبيج والذهبى، وحتى اللون الرمادى بشكل فائق الجودة، ويعطى راحة كبيرة وشعور بالاسترخاء الشديد.
اثاث
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