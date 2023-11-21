أفكار مختلفة لتنسيق ديكور غرفة المعيشة باللون الأحمر.. عصرية وجريئة

يعتبر اللون الأحمر خيارًا جريئًا ومثيرًا لاستخدامه فى

ديكور

غرفة المعيشة، يمنح اللون الأحمر شعورًا بالحيوية والطاقة، ويعزز الحماس والنشاط في المساحة، يمكن أن يكون اللون الأحمر مثيرًا وجميلًا عندما يتم تنسيقه بشكل جيد مع الألوان الأخرى في الديكور، مثل الأبيض أو الأسود أو الرمادي، لإضفاء لمسة من الأناقة والتوازن.



ونستعرض فى التقرير التالى بعض النصائح لجعل غرفة المعيشة الأفضل باللون الأحمر، وفقاً لموقع "studio".نصائح لعمل غرفة المعيشة باللون الأحمراستخدام درجات اللون الأحمر

يمكن اختيار اللون الأحمر

لغرفة المعيشة بدرجات متفاوتة لعمل تناغم كبير، فيمكن طلاء الجدران باللون الأحمر مع اختيار أثاث ومنسوجات وإكسسورات الديكور، وهو اختيار لون واحد وتكوين مشروع لتصميم داخلى مميز بأقل قدر من التباين، واللون الأحمر يعطى الكثير من المساحة المفتوحة الكبيرة ويمكن خفض درجة اللون أو على حسب المزاج.



ديكور

استخدام اللون كخلفية جريئة

يجب على الشخص أن يعرف لما يحتاج اللون الأحمر فى المنزل، فقد يكون يريد اللون لتهدئة الأعصاب، فيمكن اختيار ظل من الأحمر غير صارخ ولكن يكون هادئا، بدرجة خفيفة تكون مناسبة للمكان، فيمكن اختيار اللون الأحمر مع اللون البنى لتحقيق تناسق وأقل حدة، ويمكن اختيار الطوب أو الخشب للتخفيف من شدة اللون.



خلفية

اصنع جوا مريحا باللون

يعتبر اللون البنى المحمر لونا عتيقا ومميزا وفخما، يناسب الأماكان الراقية، ويمكن اختيار ذلك الظل كالون محايد في غرفة المعيشة الحمراء، ومن السهل أن يكمل اللون الأحمر اللون الأبيض، ويمكن وضع نباتات كشكل من أشكال الغابة، للحصول على شكل مثالى غاية في الأناقة والرقى.



اللون الأحمر

إضافة اللون الأحمر مع اللون البنى مع اللون البرقوقى

لون المارون هو لون غامق ونابض للحياة في نفس الوقت، يحتوى على اللون الأحمر مع اللون البنى مع اللون البرقوقى، ويوجد ألوان تكون رائعة عليه بكل جدارة مثل اللون الأبيض والبيج والذهبى، وحتى اللون الرمادى بشكل فائق الجودة، ويعطى راحة كبيرة وشعور بالاسترخاء الشديد.

اثاث



