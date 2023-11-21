3 أخطاء تعطل تقدمك فى الحياة.. العيش فى الماضى الأبرز

(MENAFN
- Youm7) أحيانا نشعر وكأننا نركض فى دائرة مفرغة، بدون تحقيق أى حلم أو بدون إضافة أى نجاح أو تقدم فى الحياة، وقد يرجع هذا إلى عدة عادات سيئة لا يمكننا التخلى عنها بدون وعى، وبالرغم من أن البعض يعلق أخطاءه على شماعة الحظ، لكن نستعرض خلال السطور التالية أبرز الأخطاء التى تعيق التقدم وفقًا لما جاء فى موقع hackspirit.
فتاة تفكر بعمق
العيش فى الماضى
ترك الماضى من السلوكيات الإيجابية التى تساعد فى تقدم صاحبه بشكل ملموس، ونجد أن عددا كبيرا من الناس يحتفظ بالماضى ويفكر فيه بدون التقدم خطوة، لكن يظل عالقًا في دائرة مغلقة، لذا حان الآن وقت التخلص من أي إحساس أو مشاعر سلبية تتعلق بالماضي، والتركيز على الطريق الصحيح وتحديد الهدف.
المماطلة
المماطلة من أسوأ العادات التى تعتبر أول طريق الفشل سواء فى العمل أو فى الحياة الزوجية، لذا فى حالة إذا كان لديك مهمة فأسرع بالانتهاء منها بدلاً من ترحيلها لوقت آخر، مهما كان السبب فإن المماطلة يمكن أن تعيق تقدمك في الحياة بشكل خطير، لذا حاول أن تقسم وقتك وتقسم المهام وتحدد وقتها على حسب حجمها.
الكمال
على الرغم من أن الكمال يمكن أن تدفعنا إلى إنتاج عمل عالي الجودة، إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا عائقًا رئيسيًا، لأنه عند السعي بشكل دائمًا إلى الكمال، فإنك تعرض نفسك لخيبة الأمل فلا يوجد شيء مثالي على الإطلاق، بالإضافة إلى أن السعى لتحقيق الكمال يمكن أن يسبب ضغوطًا غير ضرورية، ويمنعك من بدء مشاريع أو مهام جديدة.
فتاة حزينة
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