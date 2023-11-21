3 أخطاء تعطل تقدمك فى الحياة.. العيش فى الماضى الأبرز

MENAFN - Youm7) أحيانا نشعر وكأننا نركض فى دائرة مفرغة، بدون تحقيق أى حلم أو بدون إضافة أى نجاح أو تقدم فى الحياة، وقد يرجع هذا إلى عدة عادات سيئة لا يمكننا التخلى عنها بدون وعى، وبالرغم من أن البعض يعلق أخطاءه على شماعة الحظ، لكن نستعرض خلال السطور التالية أبرز الأخطاء التى تعيق التقدم وفقًا لما جاء فى موقع hackspirit.

فتاة تفكر بعمقالعيش فى الماضى

ترك الماضى من السلوكيات الإيجابية التى تساعد فى تقدم صاحبه بشكل ملموس، ونجد أن عددا كبيرا من الناس يحتفظ بالماضى ويفكر فيه بدون التقدم خطوة، لكن يظل عالقًا في دائرة مغلقة، لذا حان الآن وقت التخلص من أي إحساس أو مشاعر سلبية تتعلق بالماضي، والتركيز على الطريق الصحيح وتحديد الهدف.





المماطلة

المماطلة من أسوأ العادات التى تعتبر أول طريق الفشل سواء فى العمل أو فى الحياة الزوجية، لذا فى حالة إذا كان لديك مهمة فأسرع بالانتهاء منها بدلاً من ترحيلها لوقت آخر، مهما كان السبب فإن المماطلة يمكن أن تعيق تقدمك في الحياة بشكل خطير، لذا حاول أن تقسم وقتك وتقسم المهام وتحدد وقتها على حسب حجمها.





الكمال

على الرغم من أن الكمال يمكن أن تدفعنا إلى إنتاج عمل عالي الجودة، إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا عائقًا رئيسيًا، لأنه عند السعي بشكل دائمًا إلى الكمال، فإنك تعرض نفسك لخيبة الأمل فلا يوجد شيء مثالي على الإطلاق، بالإضافة إلى أن السعى لتحقيق الكمال يمكن أن يسبب ضغوطًا غير ضرورية، ويمنعك من بدء مشاريع أو مهام جديدة.

فتاة حزينة