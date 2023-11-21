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مؤشرات أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية.. تعرف عليها

11/21/2023 11:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 2024 - 81.67 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 77.18 دولار للبرميل تسليم شهر يناير 2024، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 85.43 دولار للبرميل
لشهر نوفمبر 2023.
وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.096 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكي 4.278 دولار للجالون.
وتراجعت أسواق النفط حوالي 20 % تقريبًا منذ أواخر سبتمبر الماضي إذ ظل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة التي تعد أكبر منتج في العالم، عند مستويات قياسية، في حين كانت السوق تمر بحالة قلق حول نمو الطلب، خاصة من الصين، المستورد الأول للنفط.











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