النحاس ومصنوعاته يتصدران قائمة واردات مصر من دول الاتحاد الأفريقى

MENAFN - Youm7) رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وصول إجمالي الواردات من دول الاتحاد الإفريقي إلى نحو مليارى و314 مليون دولار عام 2022، مقابل مليار و994 مليون دولار عام 2021 بزيادة بلغت نحو 680 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 16%.

وكشفت بيانات الجهاز عن ترتيب أهم السلع المستوردة من الخارج وعلى رأسها النحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات 872 مليون دولار بنسبة 50.8% من إجمالى السلع، وحيوانات حية بلغت قيمة الواردات 206 مليون دولار بنسبة 12% من إجمالي السلع، وبن وشاي وبهارات وبلغت قيمة الواردات 303 مليون دولار بنسبة 17.7% من إجمالي السلع.





وأظهرت بيانات الجهاز، تركز أعلى قيم الواردات في خمس دول إفريقية بنسبة 77.4% من إجمالي هذا التكتل، موزعة بين كلا من الكونغو الديمقراطية وبلغت قيمة الواردات 525 مليون دولار بنسبة 22.7% من إجمالي التكتل، يليها السودان وبلغت قيمة الواردات 505 مليون دولار بنسبة 21.8% من إجمالي التكتل، وزامبيا بلغت قيمة الواردات 314 مليون دولار بنسبة 13.6% من إجمالي التكتل، إلى جانب كينيا وبلغت قيمة الواردات 308 مليون دولار بنسبة 13.3% من إجمالي التكتل، وجنوب إفريقيا وبلغت قيمة الواردات 134 مليون دولار بنسبة 5.8% من إجمالي التكتل.





وسجل إجمالى قيمة الصادرات لدول حوض النيل 1.7 مليار دولار عام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 7.3٪، كما بلغ إجمالى قيمة الواردات من دول حوض النيل 1.4 مليار دولار عام 2022، مقابل 0.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 75.9٪.





وأوضحت النشرة أن السودان فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 929.2 مليون دولار عام 2022، مقابل 826.8 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 12.4٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان أسمدة، لدائن ومصنوعاتها "مواد خام لصناعة البلاستيك"، ثم جاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022، مقابل 382 مليون دولار عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 7٪.