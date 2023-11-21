كل ما تريد معرفته عن فعاليات القمة العالمية للعمل المناخى فى الإمارات

MENAFN - Youm7) ستعقد القمة العالمية للعمل المناخي (WCAS) خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 28، حيثدعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رؤساء الدول والحكومات للمشاركة في القمة (WCAS) التي ستعقد يومي الجمعة 1 والسبت 2 ديسمبر 2023، عند انعقاد الجزء الأول من القمة وسيُعقد أيضًا جزء رفيع المستوى لرؤساء الدول أو الحكومات.

وذكر الموقع الرسمي لقمة المناخ أن الدعوة إلى WCAS في دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد على أهمية قيام قادة العالم بتنفيذ وتحويل القرارات الرئيسية المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات ملموسة وخطط ذات مصداقية، ومواصلة رفع الطموح، والبناء على مؤتمر الأطراف السابق، والحفاظ على الالتزام عالي المستوى بشأن قضايا تغير المناخ، بهدف مكافحة حالة الطوارئ المناخية وتعزيز العمل المنسق لمعالجة تغير المناخ.

وستُعقد الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 ، وستُعقد الجلسات التمهيدية في الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر، وتقع المنطقة الزرقاء تحت سلطة الأمم المتحدة ، فيما يدير البلد المضيف مساحة الجناح على أساس تجاري لتزويد الأطراف والمراقبين المقبولين بمساحة مخصصة لاستضافة اجتماعاتهم الخاصة وأماكن عملهم.

أشار الموقع انه ليس المقصود من مساحة الجناح أن تكون جزءًا من العملية الحكومية الدولية الرسمية.. فالأحداث التي يتم استضافتها في الأجنحة ليست جزءًا من البرنامج الرسمي لمؤتمر الأطراف.