القومي لثقافة الطفل يحتفل بأعياد الطفولة حتى نهاية الشهر الجاري

MENAFN - Youm7) تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة ، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف باليوم العالمي للطفل حتى نهاية الشهر، حيث توجهت قافلة عيالنا إلى مستشفى الأطفال بالدمرداش، لتقديم مجموعة متنوعة من الفقرات والعروض الترفيهية والفنية، بالتعاون مع جمعية "مصر شريان الحياة" للتضامن بين أبنائنا الأطفال مرضى أنيميا البحر المتوسط، وسرطان الأطفال بعيادة الدم والأورام، مع أطفال غزة، وذلك لإدخال السرور والبهجة على الأطفال في يوم الطفولة العالمي.

وتضمنت القافلة عروض فرقة كروكي لعرائس الماريونت بقيادة المخرج خالد الخريبي، وعرض الأراجوز للفنانة جيهان محمد وملاغى أ. محمد عادل، وعرض المهرج للطالب معاذ محمد، وعرض لمسرح العرائس حكاية تيتو توته للفنانتين إيمان صبرى

وحنان المفتى.

كما تم تقديم مسابقات ثقافية من قبل محمد عادل عبد الغني بالإضافة إلى الورش الفنية منها ورشة الرسم على الوجه، ورشة تاج ورد، ورشة اصنع لعبتك، ورشة تشكيلات ورقية، ورشة تلوين بوستر ضد الفساد، ورشة كارت معايدة ومعلومة صحية مفيدة.

جانب من الفعاليات



