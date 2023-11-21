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متحف الفن الإسلامي يستقبل جولات أتوبيس الفن الجميل احتفالا بعيد الطفولة

11/21/2023 11:31:28 PM
(MENAFN- Youm7) نظم أتوبيس الفن الجمي رحلة ثقافية لأطفال مكتبة السلام للطفل لزيارة متحف الفن الإسلامي، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة احتفالا بعيد الطفولة.

تفقد الأطفال أروقة المتحف وما يضمه من مقتنيات ولوحات لمختلف الفنون التشكيلية والزخرفية والمعمارية التى وثقت العصور كافة، ومنها النسيج، والخزف، ولوحات الخط العربي، ومشغولات من الزجاج، وغيرها من المقتنيات التى تدل على التنوع الثقافي والابتكار في العصر الإسلامي.

كما نفذت في ضوء الزيارة ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر للفنان مصطفى إسماعيل باستخدام ألوان الفلوماستر، حيث رسم كل طفل لوحه فردية عن كل عنصر وقطعة فنية تم مشاهدتها ولاقت إعجابه داخل المتحف، وتم تجميع تلك اللوحات لتكوين لوحة جماعية تحاكي المتحف ومقتنياته.

الفعاليات قدمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ضمن فعاليات مكثفة للأطفال أطلقتها قصور الثقافة على مدار الشهر الحالي.


اوتوبيس الفن الجميل








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