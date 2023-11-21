متحف الفن الإسلامي يستقبل جولات أتوبيس الفن الجميل احتفالا بعيد الطفولة

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- Youm7) نظم أتوبيس الفن الجمي رحلة ثقافية لأطفال مكتبة السلام للطفل لزيارة متحف الفن الإسلامي، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة احتفالا بعيد الطفولة.
تفقد الأطفال أروقة المتحف وما يضمه من مقتنيات ولوحات لمختلف الفنون التشكيلية والزخرفية والمعمارية التى وثقت العصور كافة، ومنها النسيج، والخزف، ولوحات الخط العربي، ومشغولات من الزجاج، وغيرها من المقتنيات التى تدل على التنوع الثقافي والابتكار في العصر الإسلامي.
كما نفذت في ضوء الزيارة ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر للفنان مصطفى إسماعيل باستخدام ألوان الفلوماستر، حيث رسم كل طفل لوحه فردية عن كل عنصر وقطعة فنية تم مشاهدتها ولاقت إعجابه داخل المتحف، وتم تجميع تلك اللوحات لتكوين لوحة جماعية تحاكي المتحف ومقتنياته.
الفعاليات قدمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ضمن فعاليات مكثفة للأطفال أطلقتها قصور الثقافة على مدار الشهر الحالي.
اوتوبيس الفن الجميل
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