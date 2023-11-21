تاريخ النهب الاستعماري لمصر.. جديد قصور الثقافة عن ذاكرة الكتابة

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "تاريخ النهب الاستعماري لمصر "، للكاتب الإنجليزي چون مارلو، ترجمة د. عبد العظيم رمضان.

يتضمن الكتاب 12 فصلا يتناول خلالهم المؤلف بالبحث والدراسة فترة مهمة من تاريخ مصر، وهي التي تقع بين احتلالين الفرنسي 1798- والإنجليزي 1882، حيث تعرضت البلاد لأخطر عملية نهب استعماري منظم عبر تغلغل استعماري مالي واقتصادي، ترتب عليه فيما بعد الاحتلال العسكري.

ويصف خلاله كيف أصبحت مصر في ذلك الحين مستعمرة لأوروبا الغربية، واقعة تحت سيطرة الأوروبيين والأجانب الذين كانوا يتمتعون بإعفاءات وامتيازات غير عادية فوق أرضها، وكيف تسربت حضارة أوروبا الغربية إلى ثقافة مصر وفنونها.

ويسلّط الكتاب الضوء على مراحل استعمار مصر وسقوطها في براثن الاستعمار الأوروبي المالي والاقتصادي، نتيجة نفوذ المستعمر والضغط الدبلوماسي للحصول على امتيازات وعقود ظالمة، مثل عقد امتياز شركة قناة السويس و غيرها.

وتكمن أهمية هذا الكتاب أيضا في المادة العلمية التي اعتمد عليها الكاتب، والتي تتمثل بصفة أساسية في الأرشيف البريطاني العام، ومضابط البرلمان والأوراق الخاصة، والكثير من الدراسات العلمية التاريخية والاقتصادية.

الكتاب ضمن إصدارات الإدارة العامة للنشر برئاسة الحسيني عمران، في سلسلة "ذاكرة الكتابة" التي تعنى بنشر أبرز الأعمال الفكرية والثقافية والنقدية، وتصدر برئاسة تحرير د. أحمد زكريا الشلق، ومدير التحرير عماد مطاوع، وصدر عنها مؤخرا، كتاب "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس" للجبرتي، وكتاب "المصريون المحدثون" لإدوارد وليم لين.