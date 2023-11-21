ثقافة القليوبية تقدم ندوات أسرية وورش رسم وحكى ومسابقات ثقافية

MENAFN - Youm7) نظم فرع ثقافة القليوبية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقاف برئاسة عمرو البسيوني وفي السياق نظم بيت ثقافة طوخ لقاء بعنوان "العنف المجتمعي وطرق محاصرته" تحدثت خلاله مروة السيد أخصائي ثقافي، عن مفهوم العنف، وأشكاله والسياقات التي يتشكل فيها سواء كان مجتمعياً أو أسريا.

وأشارت إلى أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى زيادة معدلات العنف المجتمعي ومنها التفكك الأسري، وغياب منظومة القيم عن الأسرة في التربية الصحيحة.

واختتمت حديثها بطرح عدة حلول للحد من ظاهرة العنف أهمها ترسيخ مبادئ التفاوض وقبول الاخر، وإعداد البرامج التي تهدف إلى تقليل من العنف المجتمعي من قبل المؤسسات التعليمية والتربوية، تم فتح باب المناقشة مع الحضور.

كما شهدت مدرسة رفعت السعودي بسنديون لقاء مماثلا، أكدت خلاله د. هبة حسين "أخصائي نفسي"، على ضرورة تجنب العنف سواء في التعامل مع الأقران داخل المدرسة أو خارجها وحتى في محيط الأسرة، كي لا يصبح العنف وسيلة للتعبير عن الاستياء أو الغضب أو الضغط للحصول على ما شيء ما.

من ناحية أخرى نظم الفرع برئاسة ياسر فريد مجموعة من الأنشطة ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لميس الشرنوبي، تنوعت ما بين ورش الرسم والحكي، والمسابقات الثقافية، بمناسبة عيد الطفولة وذلك بعدد من مدارس المحافظة وفقا للبروتوكول.