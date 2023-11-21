ثقافة القليوبية تقدم ندوات أسرية وورش رسم وحكى ومسابقات ثقافية

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- Youm7) نظم فرع ثقافة القليوبية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقاف برئاسة عمرو البسيوني وفي السياق نظم بيت ثقافة طوخ لقاء بعنوان "العنف المجتمعي وطرق محاصرته" تحدثت خلاله مروة السيد أخصائي ثقافي، عن مفهوم العنف، وأشكاله والسياقات التي يتشكل فيها سواء كان مجتمعياً أو أسريا.
وأشارت إلى أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى زيادة معدلات العنف المجتمعي ومنها التفكك الأسري، وغياب منظومة القيم عن الأسرة في التربية الصحيحة.
واختتمت حديثها بطرح عدة حلول للحد من ظاهرة العنف أهمها ترسيخ مبادئ التفاوض وقبول الاخر، وإعداد البرامج التي تهدف إلى تقليل من العنف المجتمعي من قبل المؤسسات التعليمية والتربوية، تم فتح باب المناقشة مع الحضور.
كما شهدت مدرسة رفعت السعودي بسنديون لقاء مماثلا، أكدت خلاله د. هبة حسين "أخصائي نفسي"، على ضرورة تجنب العنف سواء في التعامل مع الأقران داخل المدرسة أو خارجها وحتى في محيط الأسرة، كي لا يصبح العنف وسيلة للتعبير عن الاستياء أو الغضب أو الضغط للحصول على ما شيء ما.
من ناحية أخرى نظم الفرع برئاسة ياسر فريد مجموعة من الأنشطة ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لميس الشرنوبي، تنوعت ما بين ورش الرسم والحكي، والمسابقات الثقافية، بمناسبة عيد الطفولة وذلك بعدد من مدارس المحافظة وفقا للبروتوكول.
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