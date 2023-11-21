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فتح باب التقدم لمسابقة عبد الفتاح صبرى فى القصة القصيرة.. اعرف الشروط

11/21/2023 11:31:28 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت أمانة جائزة عبد الفتاح صبرى عن انطلاق جائزتها السنوية بالتعاون مع اتحاد كتاب مصر فرع المنوفية، في ثلاثة أفرع، على أن يبدأ التقديم واستقبال الأعمال من يوم 1 يناير وحتى 1 أبريل 2024.

وتأتى فروع الجائزة كالتالي:

الفرع الأول (المجموعة القصصية المخطوطة) وشروطها :

1- المسابقة مفتوحة لجميع الكتاب في جمهورية مصر العربية.

2- لا يزيد سن المتسابق وقت التقديم عن 40 عامًا.

3- ألا يكون العمل المقدم قد سبق نشره إلكترونيًا أو ورقيًا، وأن يكون من إبداع الكاتب وباللغة العربية الفصحى.

4- يكتب اسم المؤلف ومحل إقامته وهاتفه في ورقة خاصة، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية.

5- يرسل العمل والمرفقات المطلوبة بصيغة pdf
على ايميل الجائزة كما ترسل نسحتان ورقيتان
على العنوان "1 شارع داير الناحية بجوار المعهد الديني- ميت خافان - شبين الكوم-المنوفية"

6- يمنح فائز واحد جائزة مالية قدرها (8000) آلاف جنيه مصري +درع الفوز+هدية قيمة، وذلك في حفل الجائزة السنوي.



الفرع الثاني (القصة القصيرة الواحدة وهي خاصة بأدباء محافظة المنوفية ويحق لجميع طلاب جامعة المنوفية الاشتراك في المسابقة) وشروطها:

1- يقدم المتسابق قصة واحدة فقط ويتم استبعاد المشارك بأكثر من قصة وكذلك المشارك في أكثر من فئة من فئات الجائزة.

2- لا يزيد سن المتسابق وقت التقديم عن 40 عامًا .

3- لا يحق لمن فاز في الدورة السابقة المشاركة إلا بعد مرور دورتين.

4-
أن تكون القصة المقدمة من إبداع المؤلف وليست منشورة ورقًيا أو إلكترونيًا

5- يمنح ثلاثة فائزين جوائز مالية حسب الترتيب (2000- 1500- 1000) جنيه مصري+ درع الفوز+ هدية قيمة لكل فائز.

6- يرسل عدد نسختين ورقيتين من العمل إلى العنوان المذكور أنفا.


الفرع الثالث (جائزة إبداع الطفل تحت 15 عام) وشروطها :

1- أن يكون الطفل المتسابق من محافظة المنوفية

2- لا يزيد سن الطفل المتسابق عن (15) عام

3- تستبعد أي قصة يلاحظ فيها تدخل الكبار.

4- تقدم القصة مكتوبة بخط يد الطفل على ورقة خاصة خالية من اسم المتسابق.

5- يكتب الطفل المتسابق البيانات الآتية على ورقة منفصلة (اسمه +رقم هاتف للتواصل+ عنوانه واسم المدرسة التابع لها)

6- ترسل القصة على العنوان البريدي السابق ذكره.


7- يمنح جميع الأطفال المشاركين في هذا الفرع من الجائزة هدايا رمزية.

8- تمنح ثلاثة جوائز مالية للفائزين حسب ترتيب مراكزهم (1000+800+500) جنيه مصري+ درع الفوز + هدية قيمة.

وسوف يتم توزيع الجوائز في الحفل السنوي للجائزة والذي سيتخلله فقرة تكريم لعدد من قامات الإبداع الأدبي والثقافي والفني.









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