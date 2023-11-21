دعوى قضائية ضد أبل من قبل مستخدمى Venmo و Cash App لهذا السبب

تواجه شركة

Apple

دعوى قضائية جماعية رفعها عملاء Venmo وCash App، بدعوى أن الشركة أساءت استخدام قوتها السوقية للحد من المنافسة فى مجال المدفوعات عبر الهاتف المحمول من نظير إلى نظير.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتم رفع الدعوى الأسبوع الماضى فى سان خوسيه، كاليفورنيا، المحكمة الفيدرالية من قبل أربعة مستهلكين من نيويورك وهاواى وكارولينا الجنوبية وجورجيا، ويتهم المدعون شركة أبل بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الأمريكى من خلال اتفاقياتها مع Venmo التابع لشركة PayPal وتطبيق Square's Cash App، وتزعم الدعوى القضائية أن تصرفات شركة Apple تسببت فى دفع المستهلكين لأسعار متضخمة بسرعة.

ويزعم المدعون أن شركة Apple انتهكت قانون مكافحة الاحتكار الأمريكى من خلال اتفاقياتها مع Venmo التابع لشركة PayPal وتطبيق Block's Cash App، ووفقا للدعوى القضائية، فإن اتفاقيات أبل تقيد "المنافسة على الميزات" داخل تطبيقات الدفع من نظير إلى نظير. تحظر الشركة على المنصات الحالية أو الجديدة استخدام "تقنية العملات المشفرة اللامركزية"، مما يحد من المنافسة بشكل أكبر.

وتمكن عمليات الدفع من نظير إلى نظير المستخدم من إرسال الأموال مباشرة إلى حساب مستخدم آخر عبر جهاز محمول، ويدعى المدعون فى الدعوى الجديدة أن Apple وVenmo وCash App قاموا بشكل متكرر بزيادة أسعار المعاملات والخدمات دون أى قيود تنافسية.

ويقترحون أن تطبيق نظير إلى نظير المبنى على تقنية التشفير "اللامركزية" سيسمح لمستخدمى iPhone بإرسال المدفوعات لبعضهم البعض دون مشاركة أى وسطاء، وتزعم الدعوى أيضًا أن شركة آبل استبعدت ما لا يقل عن تطبيقين لمحفظة بيتكوين، زيوس وداموس، المدعومين من مؤسس بلوك جاك دورسى، من متجر التطبيقات الخاص بها. يهدف المدعون إلى إجبار شركة Apple على السماح باستخدام محافظ العملات المشفرة التى حظرتها.

وتسعى أيضًا إلى الحصول على أمر من المحكمة يطالب شركة Apple بفصل أعمالها التجارية Apple Cash أو التخلص منها لتجنب التسبب فى مزيد من الضرر للمستهلكين، بما فى ذلك المدعين، فى سوق الدفع من نظير إلى نظير لنظام التشغيل iOS.

وتضاف هذه الحالة إلى سلسلة تحديات مكافحة الاحتكار الأخيرة التى تواجهها شركة Apple. فى سبتمبر، حكم أحد القضاة فى كاليفورنيا بأن شركة Apple قد تواجه دعوى قضائية من مصدرى بطاقات الدفع بشأن ممارسات مزعومة مانعة للمنافسة فيما يتعلق بمحفظة Apple Pay المحمولة الخاصة بها.