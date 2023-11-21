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ازاى تلعب شطرنج وتخلى صورك ستيكر داخل تطبيق رسائل آيفون

11/21/2023 11:31:24 PM
(MENAFN- Youm7) أضافت التحديثات الأخيرة العديد من الوظائف الجديدة لتطبيق رسائل أيفون، حيث
يضيف نظام iOS 17 لهذا العام كل شيء بدءًا من دعم الملصقات "الستيكرز" إلى ممارسة الألعاب مباشرة في تطبيق iMessage.
تحويل صورك إلى ملصقات

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف التحديث الأخير لنظام iOS 17 خيار تحويل صورك المقطوعة إلى ملصقات يمكنك مشاركتها في iMessage.

افتح الصور، وابحث عن صورة، واضغط عليها لفتحها في وضع ملء الشاشة، ثم اضغط لفترة طويلة على الشخص لقصها، ثم حدد حدًا، أو احفظ فقط.
عندما تستخدم iMessage، يمكنك الرد على أي رسالة باستخدام ملصق، ويمكنك العثور على ملصقاتك في اللوحة المستخدمة بشكل متكرر في القائمة حيث يمكنك الوصول إلى الرموز التعبيرية.
لعب الشطرنج داخل iMessage

يمكنك ممارسة ألعاب مثل الشطرنج مع الأصدقاء مباشرة في iMessage:

ستحتاج إلى تنزيل تطبيق مكتوب عليه in Messages. إحدى الألعاب التي يمكنك لعبها داخل iMessage هي لعبة الشطرنج. يمكنك بعد ذلك تحديده من قائمة التطبيقات لتشغيله داخل الدردشة.






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