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كيف تستخدم Meta AI Chatbot بعد إتاحته لبعض مستخدمى واتساب

11/21/2023 11:31:24 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل ميتا على تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها لفترة طويلة، وسط احتدام سباق الذكاء الاصطناعي، مع تقديم جوجل ومايكروسوفت وOpenAI ميزات جديدة لروبوتات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي ودمج الذكاء الاصطناعي الخاص بهم في خدمات أخرى، حيث قررت شركة ميتا أخيرًا الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام وحتى خدماتها الفورية، مثل تطبيق المراسلة واتس اب.



خلال حدث Meta Connect 2023، أعلنت ميتا أنها ستضيف روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى واتساب، حيث كان برنامج الدردشة الآلي متاحًا في البداية لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة.




ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، يتضمن أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد زر اختصار جديد يتيح للمستخدمين الوصول بسرعة إلى برنامج الدردشة الآلي AI دون الحاجة إلى البحث في قائمة المحادثات الخاصة بهم.



وفقا للتقرير فإن زر الدردشة الآلي الجديد الموجود في قسم "الدردشات" في واتساب ويتم وضعه أعلى زر "الدردشة الجديدة".



ومن المتوقع أن تسهل هذه الميزة الجديدة على المستخدمين الوصول إلى روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي والحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها، كما يمكن استخدام روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة المتعلقة بـ واتساب، وتوفير دعم العملاء، وحتى مساعدة المستخدمين في مهام مثل جدولة المواعيد أو إجراء الحجوزات.



كان مارك زوكربيرج قد كشف النقاب عن أحدث روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي من ميتا والذي يستفيد من مزيج من أحدث أبحاث نماذج اللغة الكبيرة ونموذج Llama 2 القوي، وذلك خلال حدث Meta Connect.



وتم تصميم chatbot لمساعدة المستخدمين في مهام مختلفة، بما في ذلك التخطيط للرحلات أو تقديم التوصيات، وإلقاء النكات الذكية، وحل مناقشات الدردشة الجماعية، والعمل كمصدر واسع المعرفة للمعلومات مثل ChatGPT أو Bard أو Bing.



وذكرت الشركة أنها تعاونت مع بينج شات من مايكروسوفت، مما يعزز قدرات شات بوت على تقديم نتائج الويب في الوقت الفعلي، وعلى غرار مولدات تحويل النص إلى صورة مثل MidJourney وBing Image Creator، سيسمح مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ميتا للمستخدمين أيضًا بإنشاء صور ذات مظهر واقعي من الصفر باستخدام أمر "/تخيل" البسيط، وكل هذا متاح مجانًا.



وفي الوقت نفسه، يقدم واتساب أيضًا ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتصفية وعرض تحديثات الحالة في قائمة رأسية، حيث يتم اختبار هذا التحسين لتبسيط الوصول إلى تحديثات الحالة الصامتة للمستخدمين الذين لا يتابعون أي قنوات، مما يلغي الحاجة إلى الانتقال إلى قسم منفصل من خلال قائمة النقاط الثلاث.



أفاد موقع WABetaInfo، وهو موقع ويب يراقب تطورات تطبيق واتساب، أن واتساب يقدم الميزة الجديدة التي تتيح للمستخدمين تصفية تحديثات الحالة وعرضها في قائمة عمودية، وهذه الميزة متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من Android الذين قاموا بتثبيت الإصدار الأحدث، 2.23.24.11.



قد يرى بعض مختبري النسخة التجريبية أيضًا زر "عرض الكل" الجديد الذي يعرض بسرعة قائمة عمودية بتحديثات الحالة الخاصة بهم.



ضمن هذا القسم، يتمتع بعض مختبري النسخة التجريبية بإمكانية الوصول إلى أربعة مرشحات تساعد في تصنيف تحديثات الحالة الخاصة بهم بشكل منهجي.



وتعرض هذه المرشحات جميع تحديثات الحالة من جهات الاتصال الخاصة بهم، مما يوفر للمستخدمين وسيلة ملائمة لمتابعة كل ما شاركته جهات الاتصال الخاصة بهم دون فقدان أي تحديث.
















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