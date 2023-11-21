طرح الموسم الثانى من Valorant Premier فى 22 نوفمبر

حقق

وضع اللعب

التنافسى Valorant Premier نجاحًا كبيرًا منذ طرحه فى أغسطس، والآن سيتم إصدار الموسم الثانى 22 نوفمبر، حيث ستتضمن التحديثات تقديم الأقسام الرسمية، وتوسيع المباريات الأسبوعية لتشمل جميع الخرائط السبع من المجموعة التنافسية، ونظام شامل لأداء اللاعب وتتبع النتائج. تهدف هذه التحسينات إلى تحسين تجربة Valorant التنافسية للاعبين وتوفير رحلة لعب أكثر إثارة للاهتمام لقاعدة اللاعبين المخصصة لها.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال آرون راجابا، رئيس شركة Riot Games فى الهند وجنوب آسيا، عن Valorant Premier: "لقد لقيت Valorant Premier استحسانًا كبيرًا فى الهند وجنوب آسيا، ونحن نعزو ذلك إلى مجتمع الألعاب النشط والداعم. نحن نبتكر مستقبل مشرق للعب مع اللاعبين، ونحن ممتنون للغاية لشغفهم وتفانيهم!"

وأعرب بينكس، أحد اللاعبين المتحمسين ومنشئى المحتوى والبث المباشر، قائلًا: "يشرفنى أن أكون جزءًا من مجتمع Valorant، أن الطاقة المعدية والعاطفة لكل من اللاعبين والمشجعين تغذى حماسى، إننى أتطلع إلى ظهور فرق ولاعبين جدد أفضل مع استمرار المواسم، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى بعض التطورات المثيرة فى مشهد الألعاب.

وشارك SKRossi، أحد مشغّلى الألعاب البارزين والمعترف بهم على نطاق واسع من الهند، قائلًا: "بينما تتقدم فرق Premier إلى المسرح وتزداد حدة المنافسة، أنا متحمس حقًا لرؤية أين ستصل! يتمتع مشهد Valorant بالكثير من الإمكانات، وأنا أنا متحمس لرؤية فرق جديدة تصعد وتنتقل بالمنافسة إلى المستوى التالى فى الهند".