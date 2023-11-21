وزير الصناعة والتجارة يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه امس لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، بحضور عبدالله بن فيصل الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ومملكة هولندا ودوقية لوكسمبرغ الكبرى ومملكة الدنمارك والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وخلال اللقاء رحب الوزير، بلويجي دي مايو، مشيدًا بعلاقات الصداقة الوثيقة والتعاون المتميزة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وما تتسم به من حرص مشترك على تعزيز الروابط القائمة وفتح مجالات أوسع للتعاون بما يلبي طموحات الجانبين ويدعم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
كما تم أثناء اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون الثنائي ولا سيما بوجود ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج مما يؤكّد قوة الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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