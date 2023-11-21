وزير الصناعة والتجارة يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بمكتبه‭ ‬امس‭ ‬لويجي‭ ‬دي‭ ‬مايو‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬بحضور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬الدوسري‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬بلجيكا‭ ‬ومملكة‭ ‬هولندا‭ ‬ودوقية‭ ‬لوكسمبرغ‭ ‬الكبرى‭ ‬ومملكة‭ ‬الدنمارك‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬الناتو‭).‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬الوزير،‭ ‬بلويجي‭ ‬دي‭ ‬مايو،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬الوثيقة‭ ‬والتعاون‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وما‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬مشترك‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬القائمة‭ ‬وفتح‭ ‬مجالات‭ ‬أوسع‭ ‬للتعاون‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬طموحات‭ ‬الجانبين‭ ‬ويدعم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬أثناء‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بوجود‭ ‬ممثل‭ ‬خاص‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬مما‭ ‬يؤكّد‭ ‬قوة‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬