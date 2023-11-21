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وزير المالية والاقتصاد الوطني يستقبل نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

11/21/2023 11:31:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00


‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬للجميع‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقباله‭ ‬كونستانتين‭ ‬ليمتوفسكي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬البنك‭ ‬الآسيوي‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لعمليات‭ ‬الاستثمار،‭ ‬حيث‭ ‬نوه‭ ‬بجهود‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬والحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬لمشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الآسيوي‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬الثنائية‭ ‬والمتعددة‭ ‬الأطراف،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للتطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

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