وزير المالية والاقتصاد الوطني يستقبل نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات المالية في دعم المشاريع التنموية وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية والتي تسهم في رفد عجلة التنمية الاقتصادية نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار للجميع.
جاء ذلك لدى استقباله كونستانتين ليمتوفسكي نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعمليات الاستثمار، حيث نوه بجهود البنك في وضع الخطط والحلول التمويلية لمشاريع البنية التحتية، والمساهمة في الاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الدور الذي يضطلع به البنك في تعزيز التعاون الآسيوي مع المنظمات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون المشترك وتبادل التجارب وأفضل الممارسات مع البنك تحقيقاً للتطلعات والأهداف المنشودة.
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